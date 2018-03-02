Политика

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Госдеп одобрил продажу Украине «Джавелинов»

Госдеп одобрил продажу Украине «Джавелинов»
Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на $47 млн.
"Система Javelin поможет Украине построить свой долгосрочный потенциал обороны для защиты суверенитета и территориальной целостности с целью удовлетворения требований национальной обороны", - говорится в заявлении Пентагона от 1 марта.

В ведомстве заявили, что предлагаемая продажа не повлияет на военный баланс в регионе.

Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности заявило, что в соглашение будут включены обучение, техническая помощь, транспорт и другие аспекты логистики.

Оборонный бюджет США на 2018 финансовый год предусматривает предоставление Украине 350 млн долларов оборонной помощи, в том числе возможность передачи летального оружия.

Напомним, в январе посол США Мари Йованович сообщила, что американское правительство бесплатно предоставит Украине оружие, в том числе противотанковые комплексы "Джавелин".

"Джавелин" (Javelin) - американский переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и винтомоторных самолетов, заходящих на посадку. Стоимость одного комплекса, укомплектованного 6-ю ракетами, составляет более миллиона долларов США.

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