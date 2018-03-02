Марафон лучших фильмов с Бориславом Брондуковым на «Интере» 2 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

1 марта известному артисту Бориславу Брондукову исполнилось бы 80 лет.

Каждое появление этого артиста на экране, пускай даже в эпизодической роли, неизменно вызывает улыбку у зрителей. Невозможно не поддаться его обаянию.

Брондуков родился в Киевской области в украинско-польской семье. После окончания строительного техникума работал прорабом на стройке, потом на заводе «Арсенал», где играл в народном театре. Там его заметил ректор Театрального института им. Карпенко-Карого, который предложил Брондукову поступить в институт. При сдаче документов в ВУЗ Брондукову было грубо отказано: «Знаете, с такой внешностью, как у вас, прорабом работать нужно, а не в театральный проситься». Но за 23-летнего Борислава заступился ректор вуза Николай Заднепровский, который сказал: «Вы чего его гоните?! Да он знаменитым артистом станет! Я видел, как он в заводском народном театре играет. А ну-ка берите у него документы!»



В субботу, 3 марта, телеканал «Интер» посвятит эфир памяти известного актера и покажет любимые фильмы с его участием.



В 08:45 – комедия «Раз на раз не приходится», ставшая одной из картин, где наиболее ярко проявился комедийный талант Брондукова.



В 10:15 выйдет комедийная мелодрама «Вас ожидает гражданка Никанорова». В этом фильме Борислав Брондуков выступил в непривычном для себя амплуа – героя-любовника. На роль ветеринара Дежкина очень долго не могли подобрать актера. А когда предложили кандидатуру Борислава Николаевича, худсовет долго не утверждал артиста. Сначала никто даже предположить не мог, что невысокий, не широкоплечий, с украинским говором и к тому же далеко не красавец сможет сыграть мужчину, который способен покорить героиню Натальи Гундаревой. Но обаяние Брондукова и его мастерство с лихвой компенсировали и акцент, и неидеальную фигуру, и невысокий рост.



В 12:00 «Интер» покажет комедию «Афоня». Изначально в этом фильме у Борислава Брондукова была всего одна реплика, но после проб режиссер фильма Георгий Данелия буквально влюбился в актера. В результате обсуждения образа его роль разрослась до нескольких ярких и запоминающихся сцен.



В 14:00 в эфире «Интера» – сатирическая трагикомедия «Гараж». В блистательном актерском ансамбле кинокартины Брондуков превосходно сыграл роль незадачливого жениха, вынужденного провести первую брачную ночь в не слишком приятной компании.