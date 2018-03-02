Культура

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Юные харьковсике музыканты представят свои таланты на проекте «Народные узоры»

Юные харьковсике музыканты представят свои таланты на проекте «Народные узоры»
Музыкальный проект «Народные узоры», посвященный памяти Тараса Шевченко, состоится 13 марта в Театрально-концертном центре ХНАТОБа.
Проект предусматривает проведение в течение учебного года серии совместных концертов лучших учеников детских музыкальных школ и школ эстетического воспитания Харькова с оркестром Большого академического Слобожанского ансамбля песни и танца.

В итоговом концерте, который состоится 13 марта, примут участие около 150 юных музыкантов в возрасте от 7 до 16 лет. В сопровождении оркестра они исполнят произведения известных композиторов и обработки народных песен для бандуры, цимбалы, домры, баяна, аккордеона. Во второй части концерта выступят инструментальные ансамбли – балалаечников, бандуристов, домристов, гитаристов, баянистов, скрипачей и др.

Начало – в 18:00.

Музыкальный проект «Народные узоры» реализуется в Харькове уже второй год. Его инициаторами выступили педагоги Харьковской детской музыкальной школы №5 им. Римского-Корсакова и Детской школы искусств №6. В этом году к мероприятию присоединились еще три образовательных учреждения Харькова - музыкальная школа №13 им. М. Коляды, музыкальная школа №12 им. К. Шульженко, школа искусств №5 им. И. Дунаевського, а также школа искусств №6 им. Г. Жуковского из Киева. Кроме того, расширилась и палитра инструментов – к участию в проекте присоединился ансамбль скрипачей.

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