Юные харьковсике музыканты представят свои таланты на проекте «Народные узоры» 2 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Музыкальный проект «Народные узоры», посвященный памяти Тараса Шевченко, состоится 13 марта в Театрально-концертном центре ХНАТОБа.

Проект предусматривает проведение в течение учебного года серии совместных концертов лучших учеников детских музыкальных школ и школ эстетического воспитания Харькова с оркестром Большого академического Слобожанского ансамбля песни и танца.



В итоговом концерте, который состоится 13 марта, примут участие около 150 юных музыкантов в возрасте от 7 до 16 лет. В сопровождении оркестра они исполнят произведения известных композиторов и обработки народных песен для бандуры, цимбалы, домры, баяна, аккордеона. Во второй части концерта выступят инструментальные ансамбли – балалаечников, бандуристов, домристов, гитаристов, баянистов, скрипачей и др.



Начало – в 18:00.



Музыкальный проект «Народные узоры» реализуется в Харькове уже второй год. Его инициаторами выступили педагоги Харьковской детской музыкальной школы №5 им. Римского-Корсакова и Детской школы искусств №6. В этом году к мероприятию присоединились еще три образовательных учреждения Харькова - музыкальная школа №13 им. М. Коляды, музыкальная школа №12 им. К. Шульженко, школа искусств №5 им. И. Дунаевського, а также школа искусств №6 им. Г. Жуковского из Киева. Кроме того, расширилась и палитра инструментов – к участию в проекте присоединился ансамбль скрипачей.