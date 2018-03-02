«Газпром» заявил о расторжении всех контрактов с Украиной

Как заявил председатель правления компании Алексей Миллер, речь идет как о контакте на поставку газа украинским потребителям, так и о договоре на транзит газа в Европу.
Такой шаг в «Газпроме» объяснили тем, что решение Стокгольмского арбитража
нарушило интересы компании.
«Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным», – отметил Миллер.
Украина официально предупредила Евросоюз: из-за России он может остаться без газа. «Газпром» вернул «Нафтогазу» деньги за восстановление поставок топлива в Украину, но не спешит отдавать огромный долг, оплатить который украинцам заставил россиян в среду международный арбитраж. Газпром должен заплатить «Нафтогазу» более 2,5 миллиарда долларов.