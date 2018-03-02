Результаты опроса «РавнодушныхNet»: готовитесь ли вы к весне в плане улучшения собственной физической формы? 2 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

С 23 февраля по 2 марта сайт «ВХ» задал вопрос читателям: готовитесь ли вы к весне в плане улучшения собственной физической формы?

И предлагали варианты ответов:



1. Для меня это ежегодный ритуал: сразу после Нового года я начинаю ходить в тренажерный зал (сажусь на диету, посещаю солярий, записываюсь на процедуры к косметологу и т.д). За этот вариант не проголосовал никто.



2. Я всегда поддерживаю себя в хорошей физической форме (14%).



3. Нет, я в любом виде прекрасен/прекрасна (72%).



4. Свой вариант (14%).