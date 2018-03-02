Результаты опроса «РавнодушныхNet»: готовитесь ли вы к весне в плане улучшения собственной физической формы?
2 марта 2018 г.
Вечерний Харьков
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2 марта 2018 г.
Вечерний Харьков
С 23 февраля по 2 марта сайт «ВХ» задал вопрос читателям: готовитесь ли вы к весне в плане улучшения собственной физической формы?
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