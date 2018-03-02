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Результаты опроса «РавнодушныхNet»: готовитесь ли вы к весне в плане улучшения собственной физической формы?

Результаты опроса «РавнодушныхNet»: готовитесь ли вы к весне в плане улучшения собственной физической формы?

С 23 февраля по 2 марта сайт «ВХ» задал вопрос читателям: готовитесь ли вы к весне в плане улучшения собственной физической формы?  
И предлагали варианты ответов:

1.  Для меня это ежегодный ритуал: сразу после Нового года я начинаю ходить в тренажерный зал (сажусь на диету, посещаю солярий, записываюсь на процедуры к косметологу и т.д). За этот вариант не проголосовал никто.

2. Я всегда поддерживаю себя в хорошей физической форме (14%).

3. Нет, я в любом виде прекрасен/прекрасна (72%).

4. Свой вариант (14%).

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