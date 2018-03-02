Экономика

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Польша начала срочные поставки газа в Украину

Польша начала срочные поставки газа в Украину
НАК «Нафтогаз» и польская нефтегазовая компания PGNiG подписали контракт на срочную поставку газа после заявления российского «Газпрома» об отказе от поставок голубого топлива в Украину.
Как сообщает пресс-служба польской компании, контракт действует до конца марта 2018 года, его объем составляет более 60 млн кубометров. Поставки начались в пятницу, 2 марта, в 6 часов утра через узел Германовице, который соединяет польскую транспортную систему с украинской.

"Нынешняя ситуация, связанная с поставками газа, свидетельствует о том, что наше решение относительно диверсификации источников снабжения было правильным. Благодаря партнерам из Польши не удалось сделать еще одну попытку Москвы использовать газ как политическое оружие против Украины. Я надеюсь, что ЕС и правительства соответствующих государств-членов будут брать эту ситуацию во внимание, прежде чем принимать окончательное решение по Nord Stream 2", - комментируют главу "Нафтогаза" Андрея Коболева.

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"Энергетическая солидарность и хорошее сотрудничество с соседними странами - наш долг. Особенно сейчас, когда Украина не получает поставки из России, и спрос на природный газ для отопления увеличивается из-за суровой зимы, - сказал Петр Возняк, председатель правления PGNiG. - Мы готовы увеличить объемы поставок или продлить срок действия контракта с "Нафтогазом" в зависимости от потребностей украинского рынка".

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При этом Возняк заявил, что PGNiG способна обеспечить стабильное и надежное снабжение газа как из собственной польской добычи, так и через поставки газа из Катара и США.

Недавно в российском "Газпроме" заявили о том, что все ранее заключенные с Украиной контракты будут разорваны. Такой шаг в "Газпроме" объяснили тем, что решение Стокгольмского арбитража нарушило интересы компании.

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