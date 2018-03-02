Польша начала срочные поставки газа в Украину 2 марта 2018 г. источник 0 0

НАК «Нафтогаз» и польская нефтегазовая компания PGNiG подписали контракт на срочную поставку газа после заявления российского «Газпрома» об отказе от поставок голубого топлива в Украину.