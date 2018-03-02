Харьковских спортсменов проводили на Паралимпиаду в Пхенчан 2 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Киеве прошла церемония проводов Паралимпийской сборной Украины в Пхенчхан

В ее составе – 33 спортсмена, шестеро из которых – представители Харькова и области: Людмила Ляшенко, Виталий Сытник, Виталий Лукьяненко, Александр Махоткин, Юрий Уткин, Оксана Шишкова.



Они будут бороться за награды в лыжных гонках и биатлоне.



XII Зимние Паралимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 18 марта. Всего в Играх примут участие 670 спортсменов из 48-ми государств, которые будут соревноваться в шести видах спорта – биатлоне, лыжных гонках, керлинге на колясках и горнолыжном спорте, парасноуборде и следж-хоккее (санном хоккее). Паралимпийцы разыграют 80 комплектов медалей.



Напомним, на предыдущих «белых» Играх-2014 в Сочи сборная украинских паралимпийцев заняла в неофициальном медальном зачете высокое четвертое место, завоевав 5 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых медалей.