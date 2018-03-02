Общество

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Боевик из «ЛНР» переехал в Харьков и сдался СБУ

Боевик из «ЛНР» переехал в Харьков и сдался СБУ
Программа Службы безопасности Украины «Тебя ждут дома» помогла бывшему боевику террористической организации «ЛНР» вернуться к мирной жизни.
Оперативники спецслужбы установили, что житель села Трехизбенка Луганской области в мае 2014 г. присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь в составе бандформирования, он привлекался к сооружению земляных укреплений для блокировки перемещения сил антитеррористической операции, а также дежурил на незаконных блокпостах боевиков. Впоследствии, разочаровавшись в идеях «русского мира», он добровольно покинул ряды ОПГ и переехал в Харьков.

О программе СБУ «Тебя ждут дома» бывший соратник боевиков узнал из постеров социальной рекламы, размещенной на билбордах города и по собственной инициативе обратился в Управление СБУ в Харьковской области с соответствующим заявлением.

В рамках открытого уголовного производства по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины следователи СБ Украины установили, что бывший участник НВФ не брал непосредственного участия в боевых действиях и не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений.

Сейчас гражданин ожидает предусмотренное законодательством Украины освобождение от уголовной ответственности.

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