Из-за нехватки газа в Харькове закрыли школы и вузы

В связи с временным ограничением потребления газа в Украине, которое вводит Минэнергоугля, в Харькове и области закрываются все учреждения образования – школы, вузы, техникумы, колледжи — с 3 по 7 марта включительно, сообщили «Вечернему Харькову»
в пресс-службе ХОГА.
— Пришло распоряжение из Кабмина — и мы его выполняем, — уточнили в ХОГА.
Как сообщила
директор Департамента образования горсовета Ольга Деменко, с 3 по 7 марта образовательный процесс будет вестись дистанционно. Далее, с 8 по 11 марта, в Украине — выходные дни. Таким образом, занятия в учреждениях образования возобновятся 12 марта.
Что предшествовало этой ситуации? 28 февраля Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил требование НАК «Нафтогаз Украины»
о компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставленные российским «Газпромом» объемы транзитного газа. В ответ 1 марта российский газовый монополист существенно снизил давление на входе в украинскую газотранспортную систему. В тот же день при СНБО состоялось заседание кризисного штаба под руководством первого вице-премьера Степана Кубива, на котором глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что из-за мороза и прекращения поставок «Газпрома» в Украине существует дефицит газа в объеме около десяти миллионов кубометров в сутки, и предложил ввести ограничения на потребление газа в стране.
Таким образом, с 3 марта Минэнергоугля ввело временное ограничение
— сроком на пять дней. Как пояснил глава ведомства Игорь Насалик, в связи с похолоданием и снижением давления в газотранспортной системе Украины со стороны России в стране возник дисбаланс по газу в размере около 15-20 млн кубометров.
По итогам заседания кризисного штаба, на котором обсуждалась ситуация с нехваткой газа, был введен национальный план действий.
— План действий предусматривает: первое — перевод генерирующих компаний с газа на мазут, что даст возможность экономить порядка 15-20 млн кубов газа в сутки. Второе — мы решили с сегодняшнего дня полностью остановить работу дошкольных учебных заведений, школ и высших учебных заведений сроком до 7 марта включительно. И третье — мы обратились на производственные объекты, чтобы они пересмотрели план действий производства с условием экономии газовых ресурсов, — добавил он.
По мнению министра, дисбаланс будет преодолен 5-6 марта.
2 марта украинских граждан, имеющих котлы, попросили, пока не пройдут холода, с целью экономии потребления газа снизить температуру в помещениях днем на один градус, ночью – на два. Будет ли понижен градус теплоносителя для харьковчан, «ВХ»
попытался выяснить в КП «ХТС».
— Температуру теплоносителя не понижаем, работаем в штатном режиме, никаких распоряжений по этому поводу не получали, — сообщили на предприятии.
Заместитель главы Харьковской областной администрации Евгений Шахненко подтвердил: об ограничении подачи тепла в квартиры харьковчан речь не идет – в домах будут топить, как раньше. Экономия газа произойдет за счет закрытия образовательных учреждений региона, а также благодаря тому, что ТЭЦ-5 на пять дней переводят на мазут
.
– 1 марта состоялось заседание кризисного комитета, 2 марта по его итогам по всей Украине проведены селекторные совещания с министром энергетики. Все областные администрации обязались организовать работу по экономии газовых ресурсов. ТЭЦ-5 2 марта на пять дней переводим на режим работы «мазут». Технические системы перехода с газа на мазут полностью отработаны. Аварийного запаса альтернативного топлива у нас на 10-12 дней. Мы уверены, что все пройдет безболезненно, потому что у нас были соответствующие учения в октябре прошлого года, — сообщил чиновник. — Кроме того, было решено ограничить работу учебных заведений на пять дней для экономии ресурса газа на это время. Поэтому садики, школы, вузы и ПТУ будут работать в режиме каникул. Мы ограничим для них подачу теплоносителя по техническому регламенту и будем экономить газовые ресурсы.