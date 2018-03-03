Харьков

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Когда в Харьков придет весна

Когда в Харьков придет весна
Когда в Харьков придет весна Снегопады, метели и морозы. Когда же в город пожалует весна, выяснял «Вечерний Харьков».
Как сообщила «ВХ» синоптик Харьковского регионального гидрометцентра Валентина Муратова, исторически весна приходит в Харьков 17 марта.

— А пока — до середины месяца – прогнозы неутешительные, с колебаниями температуры. В дневные часы — от нуля до минус двух, а в ночные – и до 16 градусов мороза. То есть устойчивых плюсов пока нет, — рассказывает Валентина Муратова. — Нас ждет очень неустойчивая погода — с и со снегами, и с дождями, и с морозами. Пройдет циклон – похолодает, подойдет циклон – потеплеет. То есть погода очень капризная, как, впрочем, и положено быть весне.

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В ближайшие дни, по данным Валентины Муратовой, снегопады окончательно не прекратятся. Виной тому – циклон, который посетил центральную Украину и «заглянул» на Харьковщину.

— Мы тоже попали в зону довольно активных атмосферных фронтов и нам достались ветры, сильные снега и метели, — говорит Валентина Муратова. — В субботу мы ожидаем очередной выход циклона — сильный мокрый снег, метель, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Порывы ветра – до 15-20 м/сек. Температура ночью 7-9 мороза, днем – от 2 градусов мороза до нуля градусов. В воскресенье еще сохраняются осадки, но они уже будут в виде дождя и снега, ночью местами – сильные. Снова гололед, налипание мокрого снега, метели. В течение суток – 4-9 градусов мороза. В понедельник, 5 марта, – небольшой снег, ночью – 7-12 мороза, днем – 2-7 со знаком минус. Во вторник, 6 марта, без существенных осадков. А 7 марта на Харьковщину пожалует очередной атмосферный фронт, который принесет осадки: в виде снега – ночью, и мокрый снег с дождем – днем. Ночью 12 мороза, днем – от минус 3 до плюс 2.

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