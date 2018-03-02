Афиша «Вечернего Харькова»: куда податься в выходные дни (3-4 марта) 2 марта 2018 г. Оксана Санина 0 0

Поскольку на прошлой неделе погода, коммунальные службы и городской транспорт преподнесли харьковчанам немало неприятных сюрпризов, в выходные хорошо бы расслабиться и попытаться добрать недостающих положительных эмоций.