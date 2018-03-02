Афиша «Вечернего Харькова»: куда податься в выходные дни (3-4 марта)
2 марта 2018 г.
Оксана Санина
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Поскольку на прошлой неделе погода, коммунальные службы и городской транспорт преподнесли харьковчанам немало неприятных сюрпризов, в выходные хорошо бы расслабиться и попытаться добрать недостающих положительных эмоций.
Кино
Харьковские кинотеатры, благо дело, на этих выходных вполне справляются с продлением жизни членов территориальной громады посредством смеха.
«Все пары делают это»
(Франция, 2017)
Жанр: комедия
Режиссер: Максим Говаре
В ролях: Венсан Эльбаз, Лоранс Арне, Грегори Фетусси, Бернар Ле Кок, Ванесса Демуи
Окончательно убедившись, что ее бойфренд Адриан слишком инфантилен для сознания семьи и воспитания детей, успешная холеная красотка Мод решает порвать с ним навсегда. Однако большой ребенок не готов к разрыву, и потому, отказавшись съезжать с общей жилплощади, открывает на своей части квартиры частный детский сад. Очевидно, таким образом он хотел доказать своей возлюбленной необоснованность ее обвинений в несерьезности и неспособности заниматься воспитанием детворы. Однако вышло у него нечто совсем другое…
В ролях: Евгений Капорин, Иева Андреевайте, Дмитрий Цинковский, Михаил Богдасаров, Никита Тарасов, Екатерина Кистень, Александр Пономарев, Никита Быканов, Алексей Смолка
В наше время не всегда просто трудоустроиться, поэтому, чтобы хоть как-то пережить сложный период, молодой человек с вычурным именем Леопольд соглашается на неказистую работу в супермаркете. Однако зарплаты на новой должности не хватает даже на первоочередные потребности, а начальство отказывается повышать ставку.
Однажды вечером Лео оказывается в баре в компании иностранца и, выпив несколько дринков… нет, не то, о чем можно было бы подумать. Парень просто решает приватизировать стильный пиджак, попавшийся ему на глаза. Спустя некоторое время Леопольд понимает, что выиграл джекпот – в кармане он находит неразменную купюру в сто долларов, и жизнь начинает налаживаться.
Впрочем, очень скоро новоявленный богач понимает, что попал. Во-первых, за пиджаком охотится его прежний хозяин Виктор Хмара – кандидат в мэры большого приморского города, который хочет победить любой ценой. А во-вторых, когда в кармане появляется очередная банкнота, кто-то другой лишается той же суммы. Закон сохранения энергии, че?
В общем, Леопольду придется потрудиться, чтобы выжить и не дать Виктору победить на выборах и обанкротить всю страну. И в конце концов ему это удастся. Инфа – сотка!
В ролях: Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит, Алексей Барабаш, Елена Подкаминская, Татьяна Догилева, Леонид Каневский, Кристина Бабушкина, Михаил Прохоров
«О чем говорят мужчины. Продолжение», как нетрудно догадаться из названия, является продолжением фильма «О чем говорят мужчины». О чем на самом деле говорят мужчины, оставшись наедине со старыми друзьями, в общем-то тоже нетрудно догадаться при условии наличия мозга и некоторого опыта общения. Работа, футбол, музыка, женщины, быт, семья, счастье, деньги, карты, два ствола… нет, это пожалуй, не отсюда.
В общем, четверо друзей в очередной раз отправляются в совместное путешествие - в Питер. Естественно, они отстают от более или менее быстрого и комфортабельного «Сапсана», и им приходится добираться до СПб в плацкартном вагоне, где есть время на разговоры и самое место поведать широкой публике, о чем говорят мужчины. На самом же деле, гораздо интереснее было бы узнать, о чем они молчат…
Пьесы известного современного английского драматурга Рея Куни, который в 2005 году в качестве признания его заслуг в области драмы был пожалован в офицеры Ордена Британской империи, - это всегда отличный повод от души посмеяться.
«Номер 13»
Комедия положений
Харьковский государственный академический русский драматический театр им. А. С. Пушкина
Постановка: Александр Барсегян
Режиссер: Анатолий Вецнер
В номере гостиницы, который значится под не самым счастливым числом, происходят сначала пикантные, а потом неожиданные и даже зловещие события. Уединение влиятельного политика и его секретарши нарушает незваный гость с криминальным прошлым и настоящим. Однако вора немедленно настигает расплата – хилый злоумышленник погибает от удара створки окна. А перед оставшимися в живых встает вопрос: как объяснить окружающим свое совместное присутствие в номере, в котором, кроме них, присутствует еще и труп.
Где посмотреть:
Харьковский государственный академический русский драматический театр им. А. С. Пушкина (улица Чернышевского, 11): 3 марта, 19:00 «Слишком женатый таксист»
Комедия положений
Харьковский государственный академический русский драматический театр им. А. С. Пушкина
Постановка: Александр Барсегян
Режиссер: Анатолий Вецнер
У Джона Смита непростая жизнь: мало того, что он таксист, так еще и дважды женат. Причем прямо сейчас, в режиме реального времени. С женой Мэри он обвенчался в церкви, а с Барбарой оформил гражданский брак. Свой график Джону приходится выстраивать с филигранной точностью, чтобы ни одна из супруг не заподозрила о существовании соперницы. Но однажды четко отлаженный механизм дал сбой. Джон, защитив старушку от хулиганов, получил удар по голове и оказался в больнице. Прибыв оттуда к Мэри, он словил себя на страшной мысли о том, что в это время должен быть в объятиях Барбары. С этого момента жизнь таксиста, как бы он не пытался разрулить ситуацию, несется под откос. Или скорее в кювет.
Где посмотреть:
Харьковский государственный академический русский драматический театр им. А. С. Пушкина (улица Чернышевского, 11): 4 марта, 12:00
Другое
Что касается детей, то они в выходные дни вполне могут совместить положительные эмоции с получением знаний о вселенной.
«Приключения Хрумки в зимнем лесу»
Шоу
Друзья Хрумка и Куня решили узнать, как выглядит астероид, и отправились к Гному-астроному, у которого завалялся настоящий телескоп. По пути главные герои переживут массу приключений, но к концу истории узнают много нового о созвездиях зимнего неба, полярном сиянии и траектории полета астероидов.