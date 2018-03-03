На Харьковщине начнут подыскивать общественных «шерифов» 3 марта 2018 г. Ирина Канунникова 0 0

В трех областях Украины — Херсонской, Полтавской и Харьковской — стартует проект по самостоятельному решению вопросов безопасности в громадах «Шериф для новых общин».