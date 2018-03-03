Общество

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На Харьковщине начнут подыскивать общественных «шерифов»

На Харьковщине начнут подыскивать общественных «шерифов»
На Харьковщине начнут подыскивать общественных «шерифов» В трех областях Украины — Херсонской, Полтавской и Харьковской — стартует проект по самостоятельному решению вопросов безопасности в громадах «Шериф для новых общин».

Где «украинские шерифы»?


По словам руководителя проекта, директор ОО «ИРЦ «Правовое пространство» Натальи Бимбирайте, сейчас в Украине проходят изменения, которые должны улучшить ситуацию с обеспечением правопорядка, – это реформа правоохранительных органов и децентрализация власти.

— Реформа полиции призвана превратить карательный орган в дружественный для людей, которые бы ему доверяли. Поэтому одно из основных направлений, обозначенных в реформе, – это развитие сотрудничества полиции с общественностью, — рассказывает она. — Децентрализация власти – это создание объединенных территориальных громад в Украине. До 2019 года реформа должна быть завершена, абсолютно все населенные пункты должны быть в объединенных территориальных громадах. А это означает передачу полномочий, ответственности от центральных органов на места.

По словам руководителя проекта, еще в 2015 году правительство обещало шерифов селам и поселкам, небольшим городкам – в соответствии с программой «Украинские шерифы».

— О чем идет речь в этой программе? По идее вместо участковых должны прийти новые полицейские – с новыми знаниями, полномочиями, философией и политикой по отношению к гражданам. Это будут так называемые шерифы, которые должны знать каждый дом, каждую семью, каждого человека на своих участках в селах, маленьких городках и райцентрах, — рассказывает Наталья Бимбирайте. —  То есть было обещано, что мы получим универсального полицейского, который  владеет информацией по всем направлениям. В этом и заключалась суть программы «Украинские шерифы». В 2015 году на эти цели правительство предусмотрело дополнительно 150 миллионов гривен из бюджета. Однако в открытых информационных источниках мы не нашли никакой информации о том, что, собственно, было сделано и куда пошли эти миллионы.

От «Черной Дуси» ничего не утаишь


Инициаторы проекта решили привлечь к этой работе общественность. Наталья Бимбирайте поделилась опытом, как проект «Шерифы для новых общин» работает в Херсонской области.

— Наша цель – найти наиболее эффективную модель обеспечения порядка именно в малых громадах, и чтобы это было в правовом, законном поле, — отметила Наталья Бимбирайте.

По словам руководителя проекта, участковых всегда не хватало, а в последнее время их количество по всей стране сократилась.

— Допустим, на всю Херсонскую область их всего 120. Каждый обслуживает от пяти до пятнадцати сел – соответственно люди их просто не видят. Расстояния между селами большие, офицеры полиции не могут быть одновременно в каждом селе, а посему они физически не успевают реагировать на все вызовы и еще заниматься профилактикой правонарушений. А профилактика – это важнейший способ пре6дупредприя правонарушений, — отмечает она. — В результате криминогенная ситуация в сельской местности обостряется. Поэтому некоторые сельские общины Херсона уже пытаются решить проблемы безопасности собственными силами.

Например, в селе Старая Збурьевка и ОТГ Музыкивка уже несколько лет работают по два «шерифа», которых выбрало общество и которые получают заработную плату из местных бюджетов. И работают они, судя по всему, неплохо, так количество правонарушений в той же Старой Збурьевке в 14 раз меньше, чем в соседних селах, где нет «шерифов».

— Об опыте Старой Збурьевки известным украинским режиссером Романом Бондарчуком даже был снят документальный фильм «Украинские шерифы», который выдвигался на на «Оскар» в 2016 году, — отметила Наталья Бимбирайте. — В ОТГ Музыкивка один из шерифов – женщина, Евдокия Медвина. По словам главы Музычыкивского ОТГ, местные называют ее «Черная Дуся», потому что ездит на черном скутере и от ее глаз ничего не скроется.

Как общественность может решать проблемы с безопасностью


По мнению участников проекта, только совместными усилиями местных активистов, неравнодушных к вопросу обеспечения правопорядка, руководства органов местного самоуправления, а также полиции, можно решить большую часть проблем безопасности общин. На каких же условиях можно привлекать граждан к решению проблем безопасности на местном уровне?

— Это могут быть члены общественных формирований по охране общественного порядка. Их деятельность регулируется Законом Украины «Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы. Это могут быть добровольные помощники участковых офицеров полиции, деятельность которых регулируется приказом МВД №650 от 28.07.2017 г. «Об утверждении Инструкции по организации деятельности участковых офицеров полиции», — перечисляет юрист проекта «Шериф для новых общин», руководитель общественной приемной БО «Фонд милосердия и здоровья» Елена Старюк. – Это могут быть безработные, которых центры занятости направляют на общественные работы по типу «информирование по предотвращению нарушений общественного порядка». Механизм привлечения их к охране общественного порядка механизм определен ст. 31 Закона Украины «О занятости населения» и «Порядком организации общественных и других работ временного характера», утвержденным постановлением Кабмина №175 от 20.03.2013 г.

По словам Натальи Бимбирайте, собрать положительный опыт такой работы, обобщить его и дать рекомендации по распространению в других регионах Украины — одна из главных задач проекта «Шериф для новых общин».

Теперь сельских «шерифов» и помощников полиции будут искать в Харьковской оьбласти.

А как у нас?


На Харьковщине, по данным на 1 февраля 2018 года, зарегистрировано 26 общественных формирований по охране общественного порядка, действующих на территории Балаклейского, Барвенковского, Богодуховского, Валковского, Дергачевского, Красноградского, Краснокутского, Нововодолажского районов, а также в Киевском районе Харькова. В январе эти формирования приняли участие в 48 мероприятиях по обеспечению общественной безопасности и за различные правонарушения задержали 101 человека.

В службе участковых офицеров полиции ГУ НП в Харьковской области насчитывается пять помощников (в Киевском, Шевченковском и Индустриальном районах Харькова).

При содействии службы занятости в общественных работах по информированию населения принимали участие 35 безработных: в 2015 году — девять человек, в 2016 и 2017 годах – по 13 человек. Такие общественные работы проводились в Барвенковском, Валковском, Двуречанском, Змиевском, Красноградском и Чугуевском районах.

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