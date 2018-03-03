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Прокуратура требует для Топаза более сурового наказания

Прокуратура требует для Топаза более сурового наказания
Прокуратура Харьковской области обратилась в апелляционный суд области с обжалованием приговора Киевского районного суда Харькова для антимайдановца с позывным Топаз с требованием более сурового наказания.
По информации процессуального руководителя в уголовном производстве Олега Максюка, в январе текущего года Киевский районный суд Харькова частично поддержал позицию прокуратуры области и признал виновным 31-летнего харьковчанина в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в массовых беспорядках и незаконном завладении транспортным средством (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 289 УК Украины) и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области

Однако в ходе прений прокурор просил назначить более строгое наказание – 15 лет лишения свободы с конфискации имущества.

– Прокуратура доказала, что подсудимый был организатором захвата здания Харьковской областной государственной администрации 1 марта 2014 года, участником избиения евромайдановцев, которых заставили пройти через так называемый коридор позора, а также организатором массовых беспорядков 14 марта 2014 года на ул. Рымарской, во время которых погибли люди, – пояснил Олег Максюк.

В связи с мягкостью назначенного наказания прокуратура обратилась в апелляционную инстанцию.

Напомним, Топаза задержали 28 марта 2014 года. На следующий день решением Ленинского районного суда  Харькова ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, который он нарушил. 25 апреля 2014 года беглеца задержали в Донецке и согласно решению суда взяли под стражу без права внесения залога.

Летом 2015 года Киевский районный суд Харькова начал рассмотрение дела в отношении злоумышленника.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.

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