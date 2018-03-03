Политика

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Власть перекладывает ответственность на других

Власть перекладывает ответственность на других
Сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» в парламенте Александр Вилкул в эфире радио «Вести» выступил с резкой критикой повестки дня работы Верховной Рады, в которой нет реальных законов по защите людей и выводу экономики из кризиса.

 
 
— Верховная Рада вообще не выполняет свои функции. С начала года было всего десять полноценных рабочих дней парламента, половину из которых провластные депутаты потратили на обсуждение никому не нужного так называемого закона о «реинтеграции» Донбасса, который на самом деле никак не приближает восстановление мира. На этой неделе повестка дня тоже пустая. В ней нет вопросов по экономике, нет вопросов, связанных с повышением заработных плат, пенсий, нет вопросов социального обеспечения людей… Единственное, чему научилась эта власть – это пиару и перекладыванию ответственности на других, то есть поиску виноватых, – сказал Александр Вилкул.

Ранее Вилкул назвал отчет Кабмина об успехах власти «виртуальной реальностью, которая не имеет ничего общего с реальной жизнью».

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