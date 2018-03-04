Стоит ли покупать замороженные овощи

Во время поста особенно популярными становятся замороженные овощные смеси.
Выбор свежих овощей в магазинах достаточный, но огурцы с помидорами не такие яркие на вкус, как летом. А цены на многие овощи просто «кусаются». Как же разнообразить свой овощной рацион зимой?
Есть несколько вариантов. Можно активно заниматься консервированием, а можно замораживать овощи. Те, у кого есть собственная дача и морозильная камера, запасаются урожаем, выращенным своими руками. Те же, у кого таких возможностей нет,
легко найдут замороженные овощи или их смеси в магазинах.
У замороженных овощных смесей есть целый ряд преимуществ. Они отличаются высокой степенью готовности, нет необходимости чистить и нарезать овощи. И никаких отходов в виде шкурок и косточек, все содержимое пакета съедобно. В них максимально сохраняются полезные вещества. Потери витамина С при заморозке не превышают 8%. При замораживании овощей не происходит изменения цвета в отличие от консервирования. Для этого большинство овощей перед заморозкой бланшируют. Хранение при низких температурах не требует добавления каких-либо химических консервантов. У быстрозамороженных овощей отделение сока намного меньше, чем при медленной заморозке, а значит, овощи останутся сочными.
Однако всех интересует, сколько какого овоща содержится в красиво оформленной пачке. Ведь можно сэкономить на более дорогом болгарском перце и положить больше лука или морковки. Именно процентное соотношение овощей в замороженных смесях и решила проверить общественная организация Центр потребительских экспертиз «Тест».
Для этого в супермаркетах приобрели семь марок смесей под названием «Мексиканская». Это один из популярных видов овощного микса. Две марки – «Шеф-кухар Рудь» и Vici изготовлены в Польше. Смеси марок «Ажур», «Лімо», Green Card, Laska и Spela произведены в Украине.
К упаковке овощных смесей у экспертов замечаний не было, все они продавались в пакетах из непрозрачных полимерных материалов.
— По маркировке основное замечание в том, что не все производители обозначили в процентах содержание каждого из овощей. А ведь это важная для потребителя информация, — отмечают эксперты «Теста». — Производители овощных смесей Green Card, Laska, Spela и Vici только перечислили список овощей без процентного содержания. И если указать проценты, вроде как и не обязательно, с точки зрения нормативов, то присутствующие ингредиенты в составе должны перечисляться в порядке убывания. Если на первом месте в составе смеси из овощей написан горошек, то именно его больше всего должно быть в пачке.
Обычный вес для пачки замороженных овощей составляет 400 граммов. С учетом погрешностей все смеси уложились. Правда, некоторые с запасом, а некоторые совсем в нижний предел.
На что обратить внимание при выборе
Упаковка, условия хранения и рекомендации производителя – на что еще необходимо обращать внимание при выборе замороженной овощной смеси?
По информации специалистов Центра «Тест», упаковка должна быть целая. Иначе овощи внутри будут сильно покрыты инеем.
Замороженные смеси из овощей должны храниться и продаваться в замороженном состоянии. То есть они должны лежать в морозильной камере, быть твердыми на ощупь. Температура хранения для таких продуктов составляет -18°С. Не поленитесь, загляните в морозильную камеру в супермаркете и поищите там термометр, чтобы проверить температуру.
Размороженные смеси повторной заморозке не подлежат. Это важно и для хранения в магазине, и в домашнем холодильнике. Признак того, что продукт неоднократно размораживали или не соблюдали условия его хранения – это один плотный ком из смерзшихся овощей, который нельзя разделить. Нарезанные овощи в пакете должны пересыпаться – это их правильное состояние.
Обращайте внимание на рекомендации производителя по приготовлению смесей. В большинстве случаев на упаковках написано, что перед использованием смеси нет необходимости ее размораживать. Домашнюю заморозку тоже размораживать не нужно. Для приготовления овощных супов достаточно опустить овощи в кипяток или кипящий бульон и довести до готовности. Варятся замороженные овощи гораздо быстрее сырых.
Обманывают ли покупателей производители
Экспаерты Центра «Тест» посчитали количество разных овощей в замороженной смеси, чтобы выяснить, обманывают ли покупателей производители.
Исследование по разбору состава, который провели эксперты Центра «Тест», было похоже на работу для Золушки. Ведь необходимо отделить каждый вид овощей для взвешивания. Также оценивали наличие посторонних включений. Так, у «Шеф-кухар Рудь» был обнаружен один кусочек гриба, а у Laska – семечка сорного растения.
Основные ингредиенты «Мексиканской смеси» из замороженных овощей – это кукуруза, горошек, стручковая фасоль и сладкий перец. Это самые любимые овощи в Мексике. Правда, там больше отдают предпочтение жгучему перцу, но в наших широтах более популярен сладкий вариант. Во всех смесях присутствовала морковь. В некоторых — сельдерей, лук и красная фасоль.
Кукуруза. Золотые зерна способны оживить своим солнечным цветом любое блюдо и придать легкую сладковатость. Кукуруза у инков считалась священным растением. Полезна она витаминами А и группы В, а также железом, магнием и калием.
Зеленый горошек. Он отличается от других зеленых овощей наличием активных противосклеротических веществ – холина и инозита. Если использовать горошек сахарных сортов и собирать их в неперезрелом состоянии, то яркие зеленые горошины будут сладковатыми и вовсе не крахмалистыми на вкус.
Фасоль стручковая. Этот ингредиент также богат различными витаминами и минералами. Отличие стручковой фасоли от уже спелых бобов в том, что она нежнее по вкусу и гораздо быстрее готовится. В стручковой фасоли нет крахмалистого привкуса.
Морковь. Это еще один яркий овощ, который своим оранжевым цветом радует глаз. И не только радует: благодаря высокому содержанию каротина морковь улучшает ночное зрение. Так что это очень красивый и весьма полезный овощ.
Сладкий перец. Этот овощ по содержанию каротина обскакал даже морковь, много в нем и витамина С. Неоспоримый плюс болгарского перца – это отсутствие горечи и жгучести, а также сорта самых различных цветов. Из одного только перца – красного, зеленого, оранжевого, желтого и почти белого – можно создать красивую и полезную овощную смесь.
Сельдерей. Этот овощ содержит много клетчатки и совсем мало калорий. Считается, что добавление сельдерея благодаря его специфическому вкусу делает блюда вкусными даже без соли. Однако он может быть аллергеном.
По результатам проверки эксперты сделали вывод. У смеси «Шеф-кухар Рудь» состав и пропорции соответствуют заявленному, у «Ажур» и «Лімо» – частично соответствуют заявленному. У смеси овощей Green Card пропорции не указаны, но перечень состава идет с убыванием компонентов. Три смеси Laska, Spela и Vici пропорции не указали, при этом перечень состава оформлен неправильно.