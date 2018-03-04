Здоровье

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Какой вред может нанести посуда организму

Какой вред может нанести посуда организму
Расскажите, пожалуйста, как влияет та или иная посуда на здоровье. Ведь домашняя утварь вовсе не так проста, как кажется на первый взгляд.
Маргарита Васильевна Быстрая

Добрая, старая, эмалированная…


– Заботливо приготовленная пища может принести вред, если игнорировать качество посуды. И аппетитное овощное рагу из свежих продуктов, приготовленное в неправильной кастрюле, вполне может превратиться в нечто несъедобное, - говорит кандидат технических наук Виктория Морозова. – Поэтому важно знать, с чем приходится иметь дело каждый день.

Эмалированную посуду – такую красивую и удобную,  как известно, очень любят хозяйки.
По словам Виктории Морозовой, такая посуда хороша для хранения кислых продуктов, мяса и первых блюд, но малопригодна для кипячения молока (только для хранения). А вообще, такая утварь служит долго – пока не разрушится эмаль. Чаще всего эмалируют стальную посуду. Иногда посуду с отбитой эмалью облуживают, но для приготовления пищи кастрюли после такой реставрации лучше не использовать.

Плюсы и минусы алюминия


Достаточно популярна алюминиевая посуда. К ее достоинствам можно отнести то, что пища в ней почти не пригорает, она легко чистится. Алюминий быстро покрывается пленкой оксида алюминия (Al2O3), которая защищает посуду от разрушения.

Что же касается минусов, в первую очередь – это невозможность приготовления (и хранения) кислой пищи – овощных и фруктовых блюд. Кислота, находящаяся в овощах и фруктах, вступает в реакцию с алюминием (и его оксидом). По данным медицинских исследований, избыток алюминия и его солей в организме человека часто приводит к ряду болезней. Так что использовать алюминиевую посуду нужно с осторожностью. Например, вскипяченное молоко нужно переливать в эмалированную посуду.

Блеск и долговечность нержавейки


Посуда из нержавеющей стали, как правило, отличается не только блеском, но и долговечностью. А еще нержавейка плохо проводит тепло – хозяйки ценят возможность обойтись без прихватки.

Как утверждает специалист, такую посуду изготавливают из хромоникелевой стали, инертной к химически активным веществам – кислотам и щелочам, соленой воде, маринадам, мясу и т. п.

В посуде из нержавейки не рекомендуется кипятить молоко. При приготовлении овощного рагу или фруктового пюре, к примеру, содержимое нужно активно помешивать. Зато срока службы у такой посуды практически нет.

Популярны ножи из нержавеющей стали – химически этот материал более пассивен по сравнению с вольфрамовой сталью.

Стекло – хрупкое и изящное


Стеклянная и хрустальная посуда, безусловно, красива, а еще она легко моется. Ее главный минус – хрупкость. Поэтому в новые стаканы не нужно наливать кипяток – нагревать их следует медленно. И только после четвертого-пятого подобного нагревания можно не волноваться, что стакан лопнет. Посуда с усиленным дном предназначена для холодных напитков. Стекло, хрусталь и фаянс химически инертны - они не вступают в реакцию с продуктами.

Как ведет себя тефлон


Заслуженной популярностью пользуются сковороды и кастрюли с тефлоновым покрытием. Это синтетический полимер, который устойчив к окислителям, щелочам, кислотам. При этом тефлон содержит фтор и плохо чистится от пригоревших остатков.

После медленного прогрева такая посуда послужит долго – пока не нарушится целостность покрытия. Так что лучше отдавать предпочтение посуде с двойным покрытием. При использовании тефлоновой посуды лучше применять лопатки из мягкого материала, советует Виктория Морозова.

Бабушкина утварь


Хотя чугунную сковородку и можно назвать пережитком прошлого, она незаменима для приготовления некоторых блюд – для жарки блинов, к примеру.

– Поэтому такая посуда занимает почетное место на многих кухнях, – отмечает специалист. – Чугун является сплавом железа и углерода. При попадании железа и его оксидов в организм человека не происходит ничего страшного (часть железа усваивается, а его излишки легко выводятся, говорят медики).

Еще один привет из прошлого – глиняная посуда. В ней запекают мясо и овощи, хранят мед, варенья и соленья. Главное при использовании этой посуды – исключить контакт кислой среды с глазурями (глиняная посуда часто расписана глазурью). Зачастую глазури содержат соли тяжелых металлов –- от свинца до кобальта. При контакте с соленьями соли тяжелых металлов легко переходят в маринад и впоследствии отравляют организм. Многие соли не выводятся из организма годами.

Что касается медных сковородок, они могут быть использованы только при обслуживании рабочей поверхности чистым оловом, а не его сплавами, которые содержат свинец. Тяжелые металлы, в отличие от чистого олова, даже в микродозах вредят здоровью. На медной облуженной оловом сковороде можно жарить что угодно. Тазы из меди и ее сплавов обычно используют для приготовления варенья. Сахар препятствует образованию вредных солей тяжелых металлов.

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