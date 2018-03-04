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«ЛандауЦентр» устроил в Харькове веселое фруктовое шоу

«ЛандауЦентр» устроил в Харькове веселое фруктовое шоу
Кто сейчас не говорит об альтернативных видах энергии? Наверное, только совершенно безразличные к судьбе человечества люди. И, к счастью, таких немного.
Состояние экологии, а также резкое уменьшение полезных ископаемых на планете Земля вынуждают страны и континенты заниматься внедрением альтернативных видов энергии.

3 марта в учебном центре «ЛандауЦентр» Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина при поддержке студентов физико-энергетического факультета прошло интереснейшее мероприятие под названием «Украинская альтернативная энергетика».

Посетители узнали о методах альтернативной физики, беспроводной передаче энергии, о системе накопления солнечной энергии. Также у гостей «ЛандауЦентра» была возможность услышать достоверные факты о развитии альтернативной энергетики в Украине и об энергетической стратегии Харьковской области до 2020 года.

Стоит сказать, что студенты физико-энергетического факультета Каразинского университета, которые провели мероприятие, – Роман Соколенко и Данил Клитченко – большие популяризаторы науки. День открытых дверей, дни и ночи науки, научные пикники, передвижная выставка интересной науки не обходятся без этих замечательных ребят. Они не только сами делают установки, но и умеют доступно и в то же время профессионально рассказать о сложных процессах, которые можно наблюдать, не выходя из пространства, где работают будущие ученые. Поэтому мероприятие по альтернативной энергетике будет интересным не только для взрослых, но и для юных любителей науки и новых технологий.

В «ЛандауЦентре» каждую субботу проводится некое увлекательное действие. К примеру, 24 февраля Лаборатория сумасшедших ученых представила программу «Физика и химия», собравшая более двухсот посетителей. Целый час науки, зрелищных опытов с дымовыми кольцами, водоворотами и двигающимися разноцветными субстанциями, которые напоминали дивных пришельцев из фантастических фильмов, прошел на ура.

Кроме этого, Лаборатория сумасшедших ученых впервые представила программу «Стань ди-джеем – поиграй на фруктах!». И дети, и взрослые, выстраиваясь в длинные очереди, пусть на миг, но превращались в зажигательных диск-жокеев, создающих музыку из бананов, перцев, яблок или капусты. Веселые мелодии и ритмы, фактически, заставляли танцевать посетителей «ЛандауЦентра». Это еще раз доказывает, что наука – не просто формулы, теории, законы и вычисления, но и увлекательное действие, пусть даже иногда и немного сумасшедшее.
Кстати
Учебный центр «ЛандауЦентр» Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина создан в январе 2014 года при активной поддержке Ассоциации выпускников, преподавателей и друзей ХНУ. На сегодняшний день это первый и единственный в Украине приуниверситетский центр интерактивной науки.

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