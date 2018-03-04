О чем может рассказать язык 4 марта 2018 г. Анна Борисова 0 0

Правда ли, что о состоянии здоровья человека можно узнать, посмотрев на его язык? Какие болезни можно диагностировать по языку?

Вера Сизоненко

По языку действительно можно судить о здоровье человека, говорит врач-инфекционист Геннадий Фролов.



– Язык помогает врачам начать мыслить в правильном направлении. Помимо моих коллег-инфекционистов неплохими «языковедами» считаются стоматологи и гематологи. В норме цвет языка розовый, его поверхность гладкая, с равномерно расположенными сосочками. Так, проблем с желчным пузырем стоит искать, если есть желтоватый налет. Инфекционные заболевания и нарушение работы органов желудочно-кишечного тракта можно подозревать, если язык обложен, с густым, различного вида и цвета налетом. Язык с черным налетом свидетельствует о нарушении пищеварительной системы. Белесый налет указывает на патологию толстого кишечника (задняя треть языка), проблемы с двенадцатиперстной кишкой проявляются белесым налетом на средней трети языка. При тяжелых инфекционных заболеваниях, отравлениях с высокой температурой язык приобретает малиновый цвет. При тяжелых почечных, токсических нарушениях язык имеет темно-красный цвет. Бледный бескровный язык свидетельствует об анемии и резком истощении организма. При сердечно-сосудистых заболеваниях наблюдается посинение языка – это говорит о серьезных проблемах, требующих немедленного вмешательства медиков.



По словам врача, стоит также обращать внимание и на рисунок языка. К примеру, сухой язык, поверхность которого имеет многочисленные трещинки, характерен для диабета.



– Конечно, состояние языка пациента может быть лишь подсказкой для доктора, – подчеркивает Геннадий Фролов. – К услугам медиков сегодня – огромный диагностический потенциал.