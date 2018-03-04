Здоровье

  • 145
    •  / 

О чем может рассказать язык

О чем может рассказать язык
Правда ли, что о состоянии здоровья человека можно узнать, посмотрев на его язык? Какие болезни можно диагностировать по языку?
Вера Сизоненко
По языку действительно можно судить о здоровье человека, говорит врач-инфекционист Геннадий Фролов.

– Язык помогает врачам начать мыслить в правильном направлении. Помимо моих коллег-инфекционистов неплохими «языковедами» считаются стоматологи и гематологи. В норме цвет языка розовый, его поверхность гладкая, с равномерно расположенными сосочками. Так, проблем с желчным пузырем стоит искать, если есть желтоватый налет. Инфекционные заболевания и нарушение работы органов желудочно-кишечного тракта можно подозревать, если язык обложен, с густым, различного вида и цвета налетом. Язык с черным налетом свидетельствует о нарушении пищеварительной системы. Белесый налет указывает на патологию толстого кишечника (задняя треть языка), проблемы с двенадцатиперстной кишкой проявляются белесым налетом на средней трети языка. При тяжелых инфекционных заболеваниях, отравлениях с высокой температурой язык приобретает малиновый цвет. При тяжелых почечных, токсических нарушениях язык имеет темно-красный цвет. Бледный бескровный язык свидетельствует об анемии и резком истощении организма. При сердечно-сосудистых заболеваниях наблюдается посинение языка – это говорит о серьезных проблемах, требующих немедленного вмешательства медиков.

По словам врача, стоит также обращать внимание и на рисунок языка. К примеру, сухой язык, поверхность которого имеет многочисленные трещинки, характерен для диабета.

– Конечно, состояние языка пациента может быть лишь подсказкой для доктора, – подчеркивает Геннадий Фролов. – К услугам медиков сегодня – огромный диагностический потенциал.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей5 марта

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6832 грн
100 USD 2653.59 грн
100 EUR 3267.1 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи