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Путин похвастался новым ядерным оружием: видео-факт

Путин похвастался новым ядерным оружием: видео-факт
За несколько недель до президентских выборов в России действующий глава государства Владимир Путин представил серию нового ядерного оружия, против которого нет защиты.
В своем обращении к Федеральному собранию российский лидер назвал в числе прочего тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», гиперзвуковую ракету «Кинжал», ядерную крылатую ракету неограниченной дальности и новый подводный беспилотник.

Путин подчеркнул, что все эти годы после одностороннего выхода США из договора по ПРО Россия напряженно работала над перспективной техникой и вооружением.

– Это позволило нам сделать стремительный большой шаг в создании новых отраслей стратегического оружия, – сказал глава Кремля. – Мы никому не угрожаем, мы не хотим ни на кого нападать. Но США хотели сделать себя неуязвимыми своей противоракетной обороной и поставить Россию в стратегически невыгодное положение.

Президент РФ использовал в своей речи видеоролики, на которых показаны ракетные испытания и перемещение систем оружия, которые якобы могут преодолеть любую защиту.

Между тем немецкий эксперт в области ракетной техники, профессор авиационной и космической техники в техническом университете Мюнхена Роберт Шмукер считает заявления Путина о новых ракетах совершенно неправдоподобными, пишет germania.one.

– Не могу себе представить, что россияне могут создать маленький летающий термоядерный реактор, — говорит он.

По его мнению, в обозримом будущем Россия не в состоянии разработать ядерно-энергетическую крылатую ракету.

США спокойно отреагировали на заявления Путина о разработке новых систем вооружений.

– Это неудивительно для нас, – сказала пресс-секретарь Пентагона. – Американский народ может быть уверен, что мы полностью подготовлены к этому.

Западные обозреватели связывают очередное бряцанье оружием со стороны российского лидера с грядущими президентскими выборами в России и говорят, что это «бахвальство Кремля мужским достоинством».

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