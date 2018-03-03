Что обнаружили харьковские таможенники: «винт» в шприцах, «травка» в носках 3 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Сегодня в пункте пропуска «Плетеневка» харьковские таможенники обнаружили «травку» и шприцы с наркотическим веществом.

При осуществлении таможенного осмотра автомобиля, который выезжал из Украины, в ходе отработки информации УСБУ в Харьковской области под передним пассажирским сиденьем было обнаружено пять шприцев объемом 2 мл, наполненных прозрачной наркотическим веществом, принадлежащие пассажиру авто. По словам мужчины, в шприцах находился метамфетамин первитин.



Также в носках, в которые был одет преступник, было обнаружено около 12 граммов «травки».



По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.



Предметы правонарушения переданы в правоохранительные органы. Дополнительно будет проведена экспертиза.