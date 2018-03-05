Обзор новостей за 26 февраля — 4 марта: самое важное в мире, Украине и Харькове за неделю (аудио, видео)

Неделя, ставшая пограничной между зимой и весной, наверняка должна хорошенько запомниться харьковским коммунальным службам.
Погодная «катаклизма» свалилась на них как всегда, когда они ее совсем не ждали. Даже несмотря на многократные предупреждения. «Впрочем, ничего нового…»
В аудиоподкасте использована композиция LollyBomb
в исполнении группы Little Big
Понедельник уже не предвещал ничего хорошего. МЧС и подведомственный ему гидрометцентр поставили в известность о сильном похолодании из-за вторжения холодного арктического воздуха с севера Европы. Ночами 26-27 февраля в Украине – в целом и в Харьковской области – в частности ожидались морозы до 25 градусов.
Тем временем в США уже вовсю бушевали торнадо, атаковавшие юго-восток американского континента. Немалая часть инфраструктуры пострадала в результате сильного ветра и наводнений. Скорость ветра в отдельных местах превышала 110 км/ч. Не обошлось без людских жертв.
Тем временем в Харькове продолжали ликвидацию аварии на очередной крупной тепломагистрали города. Это была уже не первая за несколько дней авария, в результате которой без тепла остались сотни многоквартирных домов и тысячи харьковчан. Накануне, 22 февраля, рванула магистральная труба от ТЭЦ-5. Но если первую аварию городские службы кое-как устранили, то во втором случае бросаться на амбразуру пришлось почему-то чиновникам обладминистрации (хотя это совсем не их поле деятельности). Вся оперативная информация поступала именно из областного штаба, в то время, как в кабинетах горсовета предпочли попросту, мягко говоря, не комментировать и отмолчаться, по сути, самоустранившись от решения проблемы. Истинная причина такого положения вещей до сих пор осталось загадкой для наблюдателей.
Во вторник городские власти все-таки объявились. С информацией о том, что в Харькове планируют поднять тарифы на проезд в трамваях и троллейбусах до 4 грн, а в метро – до 5 грн. Проект решения исполкома планируется рассмотреть на заседании исполкома в помещении исполкома.
Конечно же, заодно пришлось что-то «втереть» в замерзшие уши населения и по поводу аварий. Как пояснил директор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев, тепломагистрали в городе изношены на 80%, большинство из них прослужили по 35 лет. Это и стало причиной тех порывов, которые произошли за последние несколько дней. Аварии, конечно, ликвидированы. Но следом стали возникать очередные. Как решить ситуацию глобально – руководитель теплопредприятия раскрыл секрет. Вы не поверите, но, оказывается, нужно заменить изношенные трубы на новые! Вот так открытие мирового масштаба! И это еще не все! Коммунальщики планируют заменить около 30 км тепловых сетей за средства Мирового банка! В общем, как Остап Бендер говорил: «Ударим автопробегом по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму!» Только кто за это разгильдяйство и бюрократизм расплачиваться будет с этим таким всем из себя Мировым банком? Звери в зоопарке?..
«А поутру они проснулись». Циклон, о котором так долго говорили синоптики, в ночь на среду настиг харьковских дорожников и дворников. Которые, надо отдать им должное, в отличие от тепловиков, были к нему готовы. Пусть и не на 100%, ибо никто, а уж тем паче специалисты-синоптики, не мог предположить, какой снег нападает. Но с расчисткой дорог в общем-то справились и справляются. Досталось и энергетикам, бригадам которых пришлось поднимать зады и выезжать в окрестные села и поселки области – вешать оборванные ветром и снегом провода обратно.
Вместе с циклоном активизировался и Виктор м̶а̶т̶ь̶ ̶е̶г̶о̶… свет Янукович. Недовольный решением суда, по которому было разрешено проведение заочного досудебного расследования, беглый «легитимный» поручил своим «адвокатам» проанонсировать проведение пресс-конференции. И не где-нибудь в Ростове, а в самой Москве! Чтобы рассказать о новых фактах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на Майдане. Заодно его «адвокаты» составили з̶а̶в̶е̶щ̶а̶н̶и̶е̶... заявление в Оболонский райсуд Киева по поводу невозможности подсудимого прибыть на заседание по делу о государственной измене.
В четверг, как и водится для 1 числа, в Харькове подорожал проезд в маршрутках. Это даже не важно, что многие из них так и не вышли на маршруты, сославшись на непогоду, но проезд в наземном пассажирском автотранспорте Харькова с 1 марта подорожал в среднем на 1 гривну. По этому поводу, собрав медиа-публику в пресс-центре горсовета, объяснялся директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан.
Стараясь не смотреть в объективы телекамер, горсоветский чиновник посетовал на очередной скачок цен на топливо и рост минимальной зарплаты. А так же на то, что многие водители уехали в Европу. И теперь городской власти приходится, мол, разруливать это «интересное положение», соглашаясь на диктат маршрутчиков.
Не забыл пан Дульфан упомянуть и про льготников. Опустив глаза в пол, он проинформировал, что городская власть готова финансировать расходы по перевозке граждан льготного контингента, однако для этого перевозчики должны будут подключиться к системе E-ticket.
Вслед за маршрутчиками, пользуясь случаем – то есть непогодой – взвинтили цены и харьковские таксисты. За них «отдувался» председатель Харьковского областного отделения профсоюза таксистов Сергей Старцев. Мол, да, тарифы обычных таксистов возросли в 2-5 раз, но в такой заснеженной ситуации многие водители просто не смогли откопать свои автомобили и выехать из гаража или со двора. При этом Сергей Старцев привел в пример Uber. Там, дескать, коэффициент 4,9-5,1, то есть поездка, которая раньше стоила 100 грн, возросла до 500. Пример, конечно, неудачный. Не многие знают, что в ряде стан Европы Uber не прижился, а в некоторых – так и вообще законодательно запрещен. Даже там, в, казалось бы, свободном от коррупции Евросоюзе, сделали вывод, что таксистов еще очень долго нужно приучать и воспитывать к столь тонкой материи, как работать честно и прозрачно. Однако, согласно физическому закону сохранения массы и энергии, если в одном месте что-то убудет, то в другом обязательно прибудет. Вот эта субстанция по имени Uber у нас и всплыла.
В пятницу вниманию «широкого загалу» во всей своей красе таки представился уже достаточно подзабытый и мало кому интересный персонаж. Ну, разве что чисто поржать, как ожидалось. По факту, это унылое… представление, откровенно говоря, не возбуждало. Если сказать, что полтора часа, потраченные на просмотр действа под кодовым названием «Пресс-конференция Януковича», удовлетворили раскрученное любопытство, подарив радость и восхищение, это будет, мягко говоря, неправдой. Вопреки уже упомянутым пиарам и радостным воплям, что Янукович проведет сеанс разоблачения черной магии, на манеже оказалось все то же косноязычное «мачо». «Шапочных дел мастер», считающий себя живым и легитимным, сам того не разумея, «попалился» по полной. Он признал, что просил Путина ввести войска в Украину в 2014 году. Правда, назвал он это «полицейской миротворческой миссией». Очевидно, так ему написали его «адвокаты». Сначала он читал по бумажке ФСБ-шный текст, а потом отвечал на ФСБ-шные вопросы ФСБ-шными ответами. Но и такие, заранее согласованные вопросы, откровенно вводили его в ступор. Это навевало мысль о том, что у него в ухе воткнут дистанционный подсказчик, который тоже, как и птица говорун, «отличается умом и сообразительностью». Веселья не добавил даже вопрос сотрудника какой-то московской конторы насчет того, собирается ли он в Украину, поскольку «на юге и востоке страны проходят митинги в поддержку Януковича». О, как! Долго и нудно, с трудом выговаривая имена и факты, новоявленный «Заратустра» попытался все переложить, что называется, с больной головы на здоровую.
– …Я уверен: этого никто не избежит. Никто не уйдет от правосудия, никто не уйдет от правды, – вещал собранным в информагентстве ТАСС в Москве журналистам Янукович.
Эту бы уверенность – да в нужное русло: на себя примерить… Тем паче, искусством примерять… шапки… чужие – проФФесор хорошо овладел в молодости.
Однако самой резонансной новостью пятницы стал «национальный план» из-за перекрытого Россией газового вентиля. Кабинет министров Украины на пять суток ввел ограничения для, выражаясь бюрократически, «недопущения кризисной ситуации в энергетике из-за действий российского «Газпрома», который отказался поставлять газ Украине с марта этого года, а также не выдерживает контрактное давление на входе в украинскую газотранспортную систему».
По этой причине в Харькове и области прикрыли свою деятельность школы, вузы, техникумы и колледжи – с 3 по 7 марта включительно. Образовательный процесс, мол, будет вестись дистанционно. Потом, с 8 по 11 марта, в Украине – все равно выходные дни. Таким образом, уроки и занятия в школах и институтах возобновятся аж 12 марта.
В принципе, ничего страшного не случилось. Как пояснили специалисты, в газохранилищах Украины этого топлива хватит на всех. Просто воспользовавшись похолоданием, российский «Газпром» снизил давление, и теперь насосы не успевают выкачивать требуемые объемы газа.
В пресс-службе «Нафтогаза Украины» выразились вообще неожиданно безофициозно – в духе «Галочка у вас балувана»: «за 15 минут до начала поставки «Газпром» сообщил, что «я передумала», а также снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продажи газа другим клиентам... Цель, как написано в релизе пресс-службы «Нафтогаза Украины»: осуществить мечту или о «Украина замерзла», или о «Украина – ненадежный транзитер и тырит газ». Это очень уместно за две недели до выборов сами знаете кого», – пишет пресс-служба «Нафтогаза». И предлагает: «Давайте поступим плохо и испортим человеку праздник. Нам надо продержаться всего 3-4 дня, пока не пройдут холода.
По итогу – «в среднем по больнице» – экономия уже в первый день экономии составила 21%.
Все дело в том, что 28 февраля Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил требование «Нафтогаза Украины» о компенсации в сумме 4 миллиардов 630 миллионов долларов за недопоставленные российским «Газпромом» объемы транзитного газа. Понятное дело, этой гоп-компании, простите за терминологию, «бабло отстегивать в падлу», и они тупо снизили давление на входе в украинскую газотранспортную систему. Но и на этом «Газпром» не успокоился и заявил о расторжении всех контрактов с Украиной. Опять же – ничего страшного. Как минимум, Польша, несмотря на «некоторые» политические разночтения исторических фактов, тут же начала поставки газа в Украину. Деньги есть деньги. Подписанный двумя газовыми компаниями контракт действует до конца марта 2018 года, его объем составляет более 60 млн кубометров. Поставки начались 2 марта в 6 часов утра через узел Германовице, который соединяет польскую транспортную систему с украинской.
Короче говоря, победу можно одержать быстро и окончательно, если вновь посадить Тимошенко... Это ведь это она подписывала кабальные договора с «Газпромом». Доказано Януковичем!
Во всей этой катавасии как-то прошло мимо всеобщего внимания сообщение о том, что тот «человек», которому пресс-служба «Нафтогаза» предлагает испортить «праздник всеобщего ликования», представил серию нового ядерного оружия, против которого нет защиты. За несколько недель до президентских псевдо-выборов в своем обращении к Федеральному собранию кремлевский обитатель назвал в числе прочего тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», гиперзвуковую ракету «Кинжал», ядерную крылатую ракету неограниченной дальности и новый подводный беспилотник. Очевидно, в кремлекурятнике решили, что их светлость просто таки запугает народонаселение планеты Земля страшными ракетами. И светлось таки вышла! И он таки попугал! Попугай! Такой угрозы трудно не испугаться! Тем более, что с ракетой этой как-то не заладилось… Судя по реакции НАТО и отдельно взятого Пентагона, там голосовать на ближайших как бы выборах в России никто не собирается. Пугалки с хотелками цели так и не достигли. Хотя, да, некоторая часть тамошнего населения, безусловно, вдохновилась перспективой!
Что-то это все напоминает. Северокорейское. Хотя и у тамошнего лидера в связи с Олимпиадой ума в голове, вроде как несколько прибавилось.