Когда возобновятся занятия в харьковских школах и ПТУ 5 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Занятия в общеобразовательных и профессионально-технических учебных учреждениях города Харькова сегодня, 5 марта, возобновлены не будут.