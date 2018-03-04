Ночью состоится 90-я церемония вручения премии «Оскар»: ставки букмекеров 4 марта 2018 г. источник 0 0

В Лос-Анджелесе сегодня, 4 марта, раздадут главные кинонаграды мира. Идут последние приготовления к вручению "Оскаров".

Юбилейная, 90-я церемония вручения премии "Оскар 2018" за достижения в области кинематографа состоится 4 марта в Лос-Анджелесе в театре Долби.



В этом году академики выбрали девять киноработ, которые будут бороться за "Оскар" в категории "Лучший фильм". В частности, за звание лучшего фильма года и заветную статуэтку будут бороться фильмы "Темные времена", "Дюнкерк", "Прочь", "Леди Берд", "Призрачная нить", "Секретное досье", "Форма воды", а также "Три билборда на границе Эббинга", "Миссури".



По данным оргкомитета, церемонию вручения главной кинопремии года будут транслировать в 225 странах. Красная дорожка Оскара начнется в воскресенье в 18:30 по местному времени, а сама церемония – в 20:00.



В Украине трансляция "Оскара 2018" состоится в ночь с 4 на 5 марта. "Трансляция с красной дорожки у кинотеатра "Долби" начнется на телеканале "Украина" в 1.30 5 марта (награды в главных категориях начнут вручать примерно в 6.00 по Киеву).



Ведущие на "Оскаре" регулярно меняются. Но на 90 церемонии второй год подряд вести торжество выпало комику Джимми Киммелу. Его шутки и шоу понравились многим.



Для оформления сцены юбилейного Оскара шестой год подряд был приглашен известный сценический дизайнер Дерек Маклейн, обладатель премий Tony and Emmy, пишет Architectural Digest.



Традиционно помимо официальной части церемонии, в рамках Оскара 2018 состоится фееричное дефиле мировых звезд по красной дорожке у театра "Долби".



Накрыть Голливудский бульвар красной дорожкой – задание не из легких. Ежегодно команда из лучших специалистов Лос-Анджелеса, в которой насчитывается более 20 человек, всего за несколько суток должна расстелить две тысячи квадратных метров покрытия. При этом им необходимо не только перенести и разложить огромные рулоны, общий вес которых составляет около 5 тонн, но и замаскировать каждый стык. В случае, если красная дорожка будет расстелена не равномерно, есть риск того, что во время фееричного действа кто-то из звездных гостей упадет на глазах у миллионов зрителей.



В целом, больше всего номинаций досталось следующим картинам: "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо получила 13 номинаций, "Дюнкерк" Кристофера Нолана - 8 номинаций, фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" режиссера Мартина Макдонаха - 7 номинаций.



Ранее влиятельное издание Vanity Fair опубликовало возможного победителя в номинации "Оскар" этого года. По мнению экспертов журнала, лучшей актрисой прошлого года назовут Фрэнсис Макдорманд за роль в фильме "Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури", лучшим актером – Гэри Олдмена ("Темные времена"). Лучшим режиссером, по мнению журнала, назовут Гильермо дель Торо с его фильмом "Форма воды". Киноэксперты также уверены, что мультик "Коко" завоюет статуэтку в своей номинации, а лучшим фильмом, довольно неожиданно, назвали триллер "Прочь".



Отметим, что за несколько дней до церемонии ставки букмекеров из William Hill дают коэффициент 1,8 на "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", в то время как у еще совсем недавно лидера букмекеров "Формы воды" – 2,62. В тройке лидеров также держится лента Греты Гервиг "Леди Берд" – 10,0. Меньше всего шансов у фильмов "Призрачная нить" и "Темные времена".



Специалисты уверены, что изменений букмекерская таблица не претерпит. Аналогично оценивают шансы на победу в Pari Match.



Пятеро режиссеров претендуют получить статуэтку в номинации "Лучший режиссер". Самые большие шансы выиграть у Гильермо дель Торо за работу над фильмом о человеке-амфибии. На его победу ставят во всех букмекерских конторах мира. А вот шансы Кристофера Нолана получить "Оскар" за военную драму "Дюнкерк" оценивают низко.



Победу в номинации "Лучший актер" может получить Гэри Олдмен ("Темные времена"). Специалисты настолько уверены в его победе, что ставки котируются практически на единице. И William Hill, и Pari Match ставят на Олдмена – 1,03 или 1,04. Ближе к исполнителю роли Черчилля в исполнении Олдмена подобрались только Дэниэл Калуя и Тимоти Чаламет – 17,0.