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Богатейшие люди мира за три дня потеряли 128 миллиардов долларов

Богатейшие люди мира за три дня потеряли 128 миллиардов долларов
Богатейшие люди мира по версии Bloomberg за последние три дня потеряли 128 млрд долларов на падении американского фондового рынка.
Как сообщает Bloomberg, больше всех потеряли постоянные фигуранты рейтинга Bloomberg-500 глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и основатель Facebook Марк Цукерберг – 3,7 млрд долларов каждый. Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин "обеднели" на 3,1 и 3 млрд соответственно. Последним в пятерке рейтинга выступил владелец Zara Амансио Ортега, состояние которого за три дня сократилось на 2,5 млрд долларов.

Отметим, что наибольшие потери среди фигурантов рейтинга понесли олигархи из Соединенных Штатов Америки. Суммарные потери составили 55 млрд долларов.

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