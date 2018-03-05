Харьков

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Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Киевский район:
пр. Московский, 27 (п. №8) до 17:00 05.03.18 г.; ул. Пушкинская, 3, 5, 7, 9/6, 11/13, 18, 20, 26; ул. Пушкинская, 14; ул. Пушкинская, 15/17, 24; ул. Пушкинская, 21/23, 22; ул. Пушкинская, 25; пер. Воробьева, 6, 8; пер. Воробьева, 4; пер. Воробьева, 9/11; пер. Воробьева, 15; ул. Воробьева, 4, 5, 6, 12, 14/5, 21, 23; ул. Воробьева, 8; ул. Воробьева, 9, 15/19; ул. Воробьева, 10, 11, 14; ул. Куликовская (Мельникова), 2, 4; ул. Куликовская (Мельникова), 5; ул. Куликовская (Мельникова), 6; ул. Девичья (Демченко), 6, 8-а до 20:00 05.03.18 г.; ул. Девичья (Демченко), 2, 5, 7, 10, 12, 14, 16; ул. Девичья (Демченко), 4; ул. Девичья (Демченко), 3, 8 до 20:00 06.03.18 г.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 158 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 05.03.18 г.

Новобаварский район:
пер. Лизы Чайкиной, 1 (п. №1, стояк); ул. Власенко, 22 (п. №6, спаренный стояк); пр. Любови Малой (Постышева), 26 (п. №3, стояк); пр. Любови Малой (Постышева), 16 (п. №2) до 20:00 05.03.18 г.

Основянский район:
ул. Руставели, 2 (п. №2) до 17:00 05.03.18 г.

Слободской район:
ул. Танкопия, 24 (п. №7); пр. Гагарина, 179 (п. №2, стояк) до 20:00 05.03.18 г.

Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (стояк) до 20:00 05.03.18 г.

Шевченковский район:
ул. Деревянко, 1 (п. №2) до 17:00 05.03.18 г.; пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 05.03.18 г.

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