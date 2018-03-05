Харьковская прокуратура ищет виновных в авариях на теплосетях 5 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Прокуратура Харьковской области процессуально руководит в уголовном производстве по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины), в результате которой произошло семь масштабных аварий на теплосетях в Харькове в течение 10 дней.

По данным прокуратуры, начиная с 22 февраля в Шевченковском, Киевском, Немышлянском, Индустриальном, Слободском, Основянском районах Харькова произошли, по крайней мере, шесть аварий на тепломагистралях. Из-за порывов труб без тепла осталось около 700 объектов: жилые дома, учебные заведения, медицинские учреждения и тому подобное.



В прокуратуре отметили, что в октябре 2017 года руководство горисполкома и соответствующих коммунальных предприятий отчитались перед общественностью о готовности сетей к отопительному сезону.



"Теперь полиция следственным путем проверит, каким образом и в каком объеме выделялись и использовались средства на подготовку к зимнему периоду, кто ответственен за готовность коммунального хозяйства к работе", - заявили в прокуратуре.



Санкция статьи "служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.