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Харьковская прокуратура ищет виновных в авариях на теплосетях

Харьковская прокуратура ищет виновных в авариях на теплосетях
Прокуратура Харьковской области процессуально руководит в уголовном производстве по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины), в результате которой произошло семь масштабных аварий на теплосетях в Харькове в течение 10 дней.
По данным прокуратуры, начиная с 22 февраля в Шевченковском, Киевском, Немышлянском, Индустриальном, Слободском, Основянском районах Харькова произошли, по крайней мере, шесть аварий на тепломагистралях. Из-за порывов труб без тепла осталось около 700 объектов: жилые дома, учебные заведения, медицинские учреждения и тому подобное.

В прокуратуре отметили, что в октябре 2017 года руководство горисполкома и соответствующих коммунальных предприятий отчитались перед общественностью о готовности сетей к отопительному сезону. 

"Теперь полиция следственным путем проверит, каким образом и в каком объеме выделялись и использовались средства на подготовку к зимнему периоду, кто ответственен за готовность коммунального хозяйства к работе", - заявили в прокуратуре.

Санкция статьи "служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

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