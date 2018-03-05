В Лос-Анджелесе раздали «Оскары»: список победителей 5 марта 2018 г. источник 0 0

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения "Оскаров". Триумфатором награждения стал фильм Гильермо дель Торо "Форма воды", получивший четыре "Оскара", в том числе за лучший фильм и режиссуру.