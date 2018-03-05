В Лос-Анджелесе раздали «Оскары»: список победителей

Полный список победителей:
Лучший фильм:
"Форма воды" Гильермо дель Торо.
Лучший режиссер:
Гильермо дель Торо, "Форма воды".
Лучшая актриса:
Фрэнсис Макдорманд, "Три билборда возле Эббинга, Миссури".
Лучший актер:
Гэри Олдмен, "Темные времена".
Лучший оригинальный сценарий:
"Прочь", автор сценария – Джордан Пил.
Лучший адаптированный сценарий:
"Зови меня своим именем", автор сценария – Джеймс Айвори.
Лучшая песня к фильму:
"Remember Me" из "Тайны Коко".
Лучшая музыка к фильму:
Александр Деспла, "Форма воды".
Лучший оператор:
Роджер Дикинс, "Бегущий по лезвию 2049".
Лучший игровой короткометражный фильм:
The Silent Child.
Лучший документальный короткометражный фильм:
Heaven Is a Traffic Jam on the 405.
Лучший монтаж:
"Дюнкерк".
Лучшие спецэффекты:
"Бегущий по лезвию 2049".
Лучшая полнометражная анимация:
"Тайна Коко".
Лучший анимационный короткометражный фильм:
Dear Basketball.
Лучшая женская роль второго плана:
Эллисон Дженни за роль в фильме "Я, Тоня".
Лучший иностранный фильм:
"Фантастическая женщина" Себастиана Лелио.
Лучшая работа художника-постановщика:
"Форма воды".
Лучшее сведение звука:
"Дюнкерк".
Лучший звуковой монтаж:
"Дюнкерк".
Лучший документальный фильм:
"Икар" о допинге в большом спорте, в частности о допинговой программе РФ.
Лучшие костюмы:
"Призрачная нить".
Лучший грим и прически:
"Темные времена".
Первая награда церемонии, традиционно, – актер второго плана.
И награду получает Сэм Рокуэлл за роль в "Трех билбордах возле Эббинга, Миссури".