Культура

  • 358
    •  / 

В Лос-Анджелесе раздали «Оскары»: список победителей

В Лос-Анджелесе раздали «Оскары»: список победителей
В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения "Оскаров". Триумфатором награждения стал фильм Гильермо дель Торо "Форма воды", получивший четыре "Оскара", в том числе за лучший фильм и режиссуру.
Полный список победителей:

Лучший фильм: "Форма воды" Гильермо дель Торо.

Лучший режиссер: Гильермо дель Торо, "Форма воды".

Лучшая актриса: Фрэнсис Макдорманд, "Три билборда возле Эббинга, Миссури".

Лучший актер: Гэри Олдмен, "Темные времена".

Лучший оригинальный сценарий: "Прочь", автор сценария – Джордан Пил.

Лучший адаптированный сценарий: "Зови меня своим именем", автор сценария – Джеймс Айвори.

Лучшая песня к фильму: "Remember Me" из "Тайны Коко".

Лучшая музыка к фильму: Александр Деспла, "Форма воды".

Лучший оператор: Роджер Дикинс, "Бегущий по лезвию 2049".

Лучший игровой короткометражный фильм: The Silent Child.

Лучший документальный короткометражный фильм: Heaven Is a Traffic Jam on the 405.

Лучший монтаж: "Дюнкерк".

Лучшие спецэффекты: "Бегущий по лезвию 2049".

Лучшая полнометражная анимация: "Тайна Коко".

Лучший анимационный короткометражный фильм: Dear Basketball.

Лучшая женская роль второго плана: Эллисон Дженни за роль в фильме "Я, Тоня".

Лучший иностранный фильм: "Фантастическая женщина" Себастиана Лелио.

Лучшая работа художника-постановщика: "Форма воды".

Лучшее сведение звука: "Дюнкерк".

Лучший звуковой монтаж: "Дюнкерк".

Лучший документальный фильм: "Икар" о допинге в большом спорте, в частности о допинговой программе РФ.

Лучшие костюмы: "Призрачная нить".

Лучший грим и прически: "Темные времена".

Ночью состоится 90-я церемония вручения премии «Оскар»: ставки букмекеров


Первая награда церемонии, традиционно, – актер второго плана. И награду получает Сэм Рокуэлл за роль в "Трех билбордах возле Эббинга, Миссури".

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей5 марта

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6832 грн
100 USD 2653.59 грн
100 EUR 3267.1 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи