В Лос-Анджелесе раздали «Оскары»: список победителей

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения "Оскаров". Триумфатором награждения стал фильм Гильермо дель Торо "Форма воды", получивший четыре "Оскара", в том числе за лучший фильм и режиссуру.

Полный список победителей:

"Форма воды" Гильермо дель Торо.Гильермо дель Торо, "Форма воды".Фрэнсис Макдорманд, "Три билборда возле Эббинга, Миссури".Гэри Олдмен, "Темные времена"."Прочь", автор сценария – Джордан Пил."Зови меня своим именем", автор сценария – Джеймс Айвори."Remember Me" из "Тайны Коко".Александр Деспла, "Форма воды".Роджер Дикинс, "Бегущий по лезвию 2049".The Silent Child.Heaven Is a Traffic Jam on the 405."Дюнкерк"."Бегущий по лезвию 2049"."Тайна Коко".Dear Basketball.Эллисон Дженни за роль в фильме "Я, Тоня"."Фантастическая женщина" Себастиана Лелио."Форма воды"."Дюнкерк"."Дюнкерк"."Икар" о допинге в большом спорте, в частности о допинговой программе РФ."Призрачная нить"."Темные времена".Первая награда церемонии, традиционно, –И награду получает Сэм Рокуэлл за роль в "Трех билбордах возле Эббинга, Миссури".