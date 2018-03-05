Сколько фальшивых денег в Украине 5 марта 2018 г. источник 0 0

В Украине по результатам 2017 года большинство фальшивых гривневых банкнот, которые изымались из обращения, составляют купюры номиналом 500 гривен образца 2006 года.

В 2017 году их доля в общем количестве фальшивых банкнот выросла до 61%, сообщает пресс-служба Нацбанка.



По данным НБУ, количество изъятых из обращения в банковской системе поддельных банкнот гривни в 2017 году составляла 0,00036% общего количества наличности, которая находится в денежном обращении.



"На один миллион настоящих банкнот гривни приходилось около 3,6 шт. подделок. Для сравнения, в странах Евросоюза по итогам 2017 года этот показатель составлял около 33 шт. поддельных банкнот евро", - отмечается в сообщении.



Доля фальшивок номиналом 100 грн в 2017 году по сравнению с 2016 годом снизилась до 17%, номиналом 50 грн - до 13%, номиналом 200 грн - до 7%. Доля других изъятых из обращения фальшивых банкнот номиналами 1,2,5,10 и 20 гривен составляла 2%, отмечают в НБУ.



Большинство изъятых фальшивых банкнот (81%) изготавливались с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности, струйных и лазерных принтеров. Остальные 19% фальшивок напечатаны полиграфическим способом.



По данным НБУ, чаще всего обнаруженные поддельные банкноты сбывались через кассы заведений быстрого питания, супермаркетов и метрополитена. В 2017 году также были случаи попадания подделок в кассы банков через программно-технические комплексы самообслуживания и банкоматы с функцией приема наличных.



Нацбанк также приводит данные о наличии в обращении фальшивой иностранной валюты. Большинство изъятых из обращения поддельных банкнот составили доллары США - 78%, евро - 16% и российские рубли - 6%.



При этом, чаще всего подделывали иностранные банкноты номиналов: 100 долларов - 94%, 200, 100 и 50 евро - 40%, 21% и 29% соответственно, а также 5000 и 1000 российских рублей - 71% и 21%.