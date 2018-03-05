Госкомтелерадио расширило перечень запрещенных книг 5 марта 2018 г. источник 0 0

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины увеличил перечень изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека, до 156 книг.

Перечень, в частности, дополнен 19 российскими книгами, теперь в нем находится 154 российских издания, а также 2 книги из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



Среди прочих в список внесены книги: "Лейтенант из будущего" (Юрий Валин), "Ангелы апокалипсиса" (Анатолий Гончар), "Как воюют на Донбассе" (Владислав Шурыгин), "Киевская хунта" (Алексей Челноков), "Кровавый евромайдан - преступление века" (Виталий Захарченко), "Крестный путь России" (Николай Леонов), а также 10 книг Александра Тамоникова.