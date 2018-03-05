Полезные свойства орехов: от каких заболеваний можно спастись 5 марта 2018 г. источник 0 0

Ученые из Йельского университета доказали, что от страшных онкологических заболеваний могут спасти орехи.

Люди с раком толстой кишки, которые регулярно лакомятся орешками, имеют значительно меньший риск смертности от рака, чем те, кто этого не делает.



Минимизировать рецидивы аж на 50 процентов помогут миндаль, фундук, кешью и грецкий орех. Для этого нужно съедать совсем немного – всего по 6 орешков на неделю.



Особенно орехи полезны микроэлементами: в них много меди, цинка, марганца, железа и селена.



Особенно орехи полезны микроэлементами: в них много меди, цинка, марганца, железа и селена. Селен препятствует развитию рака и заболеваний сердца. Самый богатый на этот элемент – бразильский орех.



А еще орехи способны предотвратить сахарный диабет. Впрочем ученые говорят, что орехи - это только профилактика, а не лечение.



Также орехи необходимо употреблять тем, кто держит Великий пост. Грецкий орех рекомендуют в случае сердечно-сосудистых заболеваний, болезней печени и анемии. Эти орехи богаты на витамины и минеральные вещества, прежде всего – это жирные кислоты Омега-3.