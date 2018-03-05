Власть

  • 74
    •  / 

Петр Порошенко подписал закон об уголовной ответственности за склонение к самоубийству

Петр Порошенко подписал закон об уголовной ответственности за склонение к самоубийству
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об установлении уголовной ответственности за содействие совершению самоубийства.
Как сообщается на сайте Верховной Рады, сегодня, 5 марта, он возвращен с подписью от главы государства.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о введении уголовной ответственности за склонение к самоубийству 8 февраля.

Депутаты внесли уточнения к статье 120 Уголовного кодекса "Доведение до самоубийства". Кроме доведения до самоубийства путем унижения, шантажа и жестокого обращения, уголовная ответственность будет распространяться на доведение до суицида путем системного принуждения к действиям, противоречащим воле человека. Также будет караться побуждение к самоубийству и другие действия, способствующие совершению суицида.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что новый закон позволит привлекать к ответственности лиц, которые побуждают к суициду через Интернет, в частности пользователей соцсетей.

Злоумышленникам грозит до 3 лет ограничения свободы или лишения свободы.

Отметим, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей5 марта

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6832 грн
100 USD 2653.59 грн
100 EUR 3267.1 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи