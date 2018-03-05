Петр Порошенко подписал закон об уголовной ответственности за склонение к самоубийству 5 марта 2018 г. источник 0 0

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об установлении уголовной ответственности за содействие совершению самоубийства.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, сегодня, 5 марта, он возвращен с подписью от главы государства.



Напомним, Верховная Рада приняла закон о введении уголовной ответственности за склонение к самоубийству 8 февраля.



Депутаты внесли уточнения к статье 120 Уголовного кодекса "Доведение до самоубийства". Кроме доведения до самоубийства путем унижения, шантажа и жестокого обращения, уголовная ответственность будет распространяться на доведение до суицида путем системного принуждения к действиям, противоречащим воле человека. Также будет караться побуждение к самоубийству и другие действия, способствующие совершению суицида.



В пояснительной записке к законопроекту говорится, что новый закон позволит привлекать к ответственности лиц, которые побуждают к суициду через Интернет, в частности пользователей соцсетей.



Злоумышленникам грозит до 3 лет ограничения свободы или лишения свободы.



Отметим, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.