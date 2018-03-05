Ученые составили прогноз магнитных бурь на 2018 год 5 марта 2018 г. источник 0 0

Несколько десятков магнитных бурь, в том числе от двух до четырех чрезвычайно сильных, ожидаются на Земле в 2018 году.

«В 2018 году ожидаются 20–35 геомагнитных бурь, среди которых две-четыре большие и очень большие. Вероятность возникновения бури высшей категории (extreme) около 5%», – сообщает Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС РФ.



Магнитные бури на Земле начинаются, когда в магнитосферу планеты ударяют выброшенные Солнцем сгустки плазмы. Заряженные частицы вызывают геомагнитные возмущения. Если они достигают большой силы, это может приводить к сбоям в электронном оборудовании, перебоям с радиосвязью и на электрических сетях.



Потоки высокоэнергичных электронов будут регулярно возрастать, часто из них окажется продолжительной (пять дней и более).



В центре рассказали, что за период с 1 января по 1 декабря 2017 года на нашу планету обрушилось 29 геомагнитных бурь, в том числе две большие и одна очень большая.



Первая магнитная буря этого года произошла 15 января. Следующая, довольно слабая, отмечалась 19 февраля.



Третья магнитная буря 2018 года ожидается 18 марта. Возмущение магнитного поля ожидаются также 14, 16 и 17 марта.