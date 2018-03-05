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Власти Китая могут разрешить третьего ребенка в семье

Власти Китая могут разрешить третьего ребенка в семье
Власти КНР раздумывают над разрешением семьям иметь третьего ребенка.
Вопрос будет поднят на сессии Всекитайского собрания народных представителей уже в марте, пишет Global Times.

Предложение о пересмотре нынешней политики выдвинул представитель южной китайской провинции Гуандун, адвокат Чжу Леюй, обосновав его обеспокоенностью низкой рождаемости.

Он объяснил, что отмена политики «одна семья – один ребенок» привела не к стремительному росту численности населения, а напротив – к снижению уровня рождаемости. Так, согласно данным госстатистики КНР, в 2017 году в стране родились 17,23 млн. детей – на 630 тыс. меньше, чем годом ранее, уровень рождаемости снизился на 0,52%.

Между тем эксперт в области демографических вопросов Хуан Вэньчжэн призвал власти Китая «полностью отказаться от своей политики планирования деторождения». По его прогнозу, в последующие десять лет рождаемость в Китае будет значительно сокращаться, что в свою очередь может стать серьезной угрозой для экономического развития страны.

Китай внедрил политику «Одна семья – один ребенок» в конце 1970-х, чтобы контролировать рост населения. Городским семьям разрешалось иметь только одного ребенка, а деревенским – двух, если первый ребенок девочка. Эта политика была отменена 1 января 2016 года, поскольку в стране возникли проблемы с гендерным дисбалансом, старением и сокращением трудоспособного населения.

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