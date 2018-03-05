Непогода в Украине: ситуация на дорогах 5 марта 2018 г. источник 0 0

Утром 5 марта ограничений в движении по дорогам государственного значения и на перевальных участках дорог нет.

"Проезд по дорогам государственного значения и на перевальных участках дорог обеспечен. Дорожные предприятия работают в круглосуточном режиме", - сообщается на странице Государственного агентства автомобильных дорог в Facebook.



Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействованы 213 единиц техники и 375 рабочих, в дежурном режиме - 1360 единиц техники и 1870 рабочих.



На всей территории Украины без осадков.



Средняя температура воздуха в ночное время колеблется от -7 до -18° С мороза.



Покрытие дорог государственного значения в большинстве областей в некоторых местах заснеженное, в Кировоградской и Черкасской областях в некоторых местах образовался накат, в Ривненской, Днепропетровской, Луганской и Одесской областях в некоторых местах гололед.



На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха колеблется от -13 до -22°С. Состояние покрытия на большинстве перевалов сухое.



По сообщению Гидрометцентра, 5 марта ночью на севере Левобережья в некоторых местах небольшой снег, на остальной территории без осадков. Ветер западный с переходом в южный 5-10 м/с.



Температура ночью 9-14 мороза, в западных областях днем -1-6 мороза, на западе и юге страны от 1 мороза до 4 тепла, на Закарпатье до 7 тепла.