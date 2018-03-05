Харьков

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В Харькове стартует бесплатный экспресс-курс украинского языка

В Харькове стартует бесплатный экспресс-курс украинского языка
Курс «Изучай украинский язык!» будет действовать на базе Языковых клубов Харьковского национального университета радиоэлектроники.
Занятия рассчитаны на тех, кто знает, понимает украинский язык, но не может начать говорить, кто ищет круг единомышленников для общения на украинском языке, кто хочет совершенствовать свой уровень разговорного украинского.

Возрастных ограничений для участников курса нет. В группы входят по 10-15 человек, что идеально для изучения языка. График занятий согласовывается индивидуально, они проходят в вечернее время в понедельник – пятницу и днем ​​в субботу.

Проводят занятия высококвалифицированные преподаватели, филологи, специалисты по украинскому языку и литературе, кандидаты наук.

После завершения курсов слушатели получат сертификат.

Начало занятий – 5 марта в 17:00.

Место проведения – ХНУРЭ, пр. Науки, 14, корпус І, ауд.600А.

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