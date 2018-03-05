В Харькове из магазина украден ящик для благотворительности 5 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Участковые офицеры Киевского отдела полиции разоблачили 48-летнего мужчину, который похитил из магазина ящик с деньгами для благотворительного фонда помощи детям.

Событие произошло в конце февраля. Безработный харьковчанин пришел в магазин для трудоустройства. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник с помощью зажигалки расплавил пластмассовые крепления ящика, положил его в сумку и ушел.



Задержали мужчину через несколько дней. Он снова пришел в тот же магазин искать работу. Сотрудники магазина узнали вора и вызвали полицию.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.



Теперь незадачливый соискатель будет обеспечен работой на три года вперед в местах не столь отдаленных.