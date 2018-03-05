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В Харькове из магазина украден ящик для благотворительности

В Харькове из магазина украден ящик для благотворительности
Участковые офицеры Киевского отдела полиции разоблачили 48-летнего мужчину, который похитил из магазина ящик с деньгами для благотворительного фонда помощи детям.
Событие произошло в конце февраля. Безработный харьковчанин пришел в магазин для трудоустройства. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник с помощью зажигалки расплавил пластмассовые крепления ящика, положил его в сумку и ушел.

Задержали мужчину через несколько дней. Он снова пришел в тот же магазин искать работу. Сотрудники магазина узнали вора и вызвали полицию.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

Теперь незадачливый соискатель будет обеспечен работой на три года вперед в местах не столь отдаленных.

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