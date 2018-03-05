В харьковском дерби «Локомотив» безоговорочно победил юристов 5 марта 2018 г. Олег Столбецов 0 0

В рамках очередного, 12-го тура чемпионата Украины по волейболу в мужской Суперлиге во Дворце спорта «Локомотив» в четверг и пятницу прошло харьковское дерби, в котором «Локомотив» экзаменовал «Юракадемию».

К сожалению, по-настоящему острой борьбы в этих поединках не вышло. «Локомотив» сегодня по классу заметно превосходит студенческую команду, что отразил счет на табло в первой встрече – 25:18, 25:17, 25:18 и – 3:0. На следующий день юристы постарались оказать чемпионам сопротивление, но снова «Локомотив» победил в трех сетах – 25:22, 25:19, 26:24 и – 3:0.



Остальные поединки 12-го тура состоялись в пятницу и субботу, и во всех трех парах команды «поделили» победы: «Днепр» (Днепр) – «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов) – 3:2 (25:20, 21:25, 22:25, 25:23, 17:15), 0:3 (15:25, 22:25, 22:25), «Сердце Подолья» (Винница) – ВК «МХП-Винница» – 3:2 (18:25, 25:18, 23:25, 25:15, 18:16), 2:3(25:23, 25:18, 23:25, 15:25, 9:15), «Барком-Кажани» (Львов) – «Новатор» (Хмельницкий) – 3:2 (23:25, 21:25, 25:18, 27:25, 15:9), 1:3 (15:25, 25:15, 18:25, 23:25).



После 24 сыгранных каждой командой матчей турнирное положение обрело такой вид: «Локомотив» – 19 побед, 55 очков, «Барком-Летучие мыши» – 17, 51, «Сердце Подолья» – 16, 46, «Новатор» – 15, 47, ВК «МХП-Винница» – 15, 46, «Юракадемия» – 9, 25, «Буревестник-ШВСМ» – 3, 13, «Днепр» – 2, 7. Напомним, что в чемпионате Украины при определении мест в турнирной таблице в первую очередь учитывается количество побед, а уже потом – количество очков, и именно поэтому «Сердце Подолья» располагается выше «Новатора».



Встречи следующего, 13-го тура состоятся 9 и 10 марта. В эти дни сыграют: «Буревестник-ШВСМ» – «Локомотив», «Юракадемия» – «Барком-Кажани», ВК «МХП-Винница» – «Новатор», «Днепр» – «Сердце Подолья».



А в чемпионате страны в мужской высшей лиге в субботу и воскрсенье прошли матчи шестого тура. «Змиевской энергетик» у себя в поселке Слобожанский Змиевского района в упорной борьбе уступил лубенскому «Фавориту» – 2:3 (22:25, 25:18, 25:20, 22:25, 17:19) и легко обыграл команду «ХАЭС-НАЭК» из Нетешина Хмельницкой области – 3:0 (25:20, 25:20, 25:12), а харьковский «Локо-ХГВУФК № 1» в Бахмуте (Донецкая обл.) победил команду «Колос» из Новоселицы (Черновицкая обл.) – 3:1 (25:18, 17:25, 25:21, 25:9) и «Новатор-2-Пограничник» из Хмельницкого – 3:0 (26:24, 25:22, 25:22). После 12 сыгранных матчей «Змиевской энергетик» с 10 победами и 29 очками занимает второе место, уступая одну победу и три очка лидеру – сумскому «ШВСМ-СумГУ», а «Локо-ХГВУФК №1» находится на 12-й позиции, имея в своем активе 3 победы и 12 очков.



В заключительном на первом этапе первенства седьмом туре 17 и 18 марта «Змиевской энергетик» в Хмельницком сыграет с «Новатором-2-Пограничником» и «Колосом», а «Локо-ХГВУФК №1» в Лубнах Полтавской области сразится с «ХАЭС-НАЭК» и «Фаворитом».