Общество

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Из Покровской колонии вышли четверо осужденных

Из Покровской колонии вышли четверо осужденных
На прошлой неделе, 2 марта, из государственного учреждения «Покровская исправительная колония (№17) – специализированная туберкулезная больница» были условно-досрочно освобождены четверо осужденных.
Добросовестным поведением и отношением к труду все четверо доказали администрации учреждения и суду, что исправились, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

Администрация учреждения пожелала осужденным успехов в новой, не преступной жизни, а также сил и уверенности в себе и скорее почувствовать себя полноправными членами общества.

– Условно-досрочное освобождение – это право осужденного, гарантированное ему законом в обмен на возвращение к нормальной жизни в обществе, – отметил начальник исправительной колонии Дмитрий Фендриков.

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