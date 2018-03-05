Из Покровской колонии вышли четверо осужденных 5 марта 2018 г. Павел Гусев 0 0

На прошлой неделе, 2 марта, из государственного учреждения «Покровская исправительная колония (№17) – специализированная туберкулезная больница» были условно-досрочно освобождены четверо осужденных.

Добросовестным поведением и отношением к труду все четверо доказали администрации учреждения и суду, что исправились, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.



Администрация учреждения пожелала осужденным успехов в новой, не преступной жизни, а также сил и уверенности в себе и скорее почувствовать себя полноправными членами общества.



– Условно-досрочное освобождение – это право осужденного, гарантированное ему законом в обмен на возвращение к нормальной жизни в обществе, – отметил начальник исправительной колонии Дмитрий Фендриков.