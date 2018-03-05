Политика

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ЕС продлил санкции против Виктора Януковича и его соратников

ЕС продлил санкции против Виктора Януковича и его соратников
Совет Европейского Союза утвердил решение продлить санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников.
Как сообщили в Брюсселе в Совете ЕС, соответствующее решение было принято в понедельник в рамках заседания Совета ЕС по вопросам сохранения окружающей среды.

Санкции продлены на год для 13 человек.

Решение должно быть обнародовано в Официальном журнале ЕС.

Напомним, 6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов против украинских бывших чиновников времен президентства Януковича за злоупотребления с государственными финансами и нарушение прав человека. Последний раз санкции продлевали год назад.

В частности, в санкционном списке находятся вместе с Януковичем его сын Александр, экс-премьер Николай Азаров, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава АП Андрей Клюев, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачик, олигарх Сергей Курченко.

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