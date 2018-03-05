«Нафтогаз» требует от «Газпрома» компенсировать 34% переплаты за «срочное» топливо из ЕС 5 марта 2018 г. источник 0 0

Российский газовый монополист «Газпром» компенсирует Украине 34% стоимости природного газа, который импортируется из стран Европейского Союза для преодоления дефицита топлива в украинской газотранспортной системе, что было вызвано неправомерными действиями российского поставщика.