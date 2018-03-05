Экономика

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«Нафтогаз» требует от «Газпрома» компенсировать 34% переплаты за «срочное» топливо из ЕС

«Нафтогаз» требует от «Газпрома» компенсировать 34% переплаты за «срочное» топливо из ЕС
Российский газовый монополист «Газпром» компенсирует Украине 34% стоимости природного газа, который импортируется из стран Европейского Союза для преодоления дефицита топлива в украинской газотранспортной системе, что было вызвано неправомерными действиями российского поставщика.
«34% переплаты за импортный газ в марте будут компенсировать не украинцы, а «Газпром». Напомню, что «Газпром» коварно, без предупреждения, в период аномальных холодов, не выполнил контрактные обязательства и не стал поставлять газ. Хотя до этого сам выставил счет, за март, который «Нафтогаз» полностью оплатил», - сообщил на своей странице в Facebook главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Он отметил, что «Газпром» уже официально предупрежден о том, что он должен выплатить украинской стороне компенсацию за невыполнение контрактных обязательств.

«Теперь «Газпром» нам выплатит компенсацию за невыполнение контрактных обязательств по поставке газа в марте, о чем он уже был официально предупрежден. По оперативным данным, средневзвешенная цена газа от европейских поставщиков в марте этого года превысила цену газа от «Газпрома» (после ее снижения в соответствии с решением Стокгольмского арбитража) на 33,9%. Вся эта переплата будет выставлена «Газпрому» для компенсации», - добавил Витренко.

Напомним, 3 марта президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина в марте должна была получать природный газ по контракту с «Газпромом» по цене 238,55 долларов за 1 тыс. куб. м, а цены на спотовом рынке, по которым «Нафтогазу» пришлось закупать газ из-за демарша «Газпрома», составляли от 250-300 до 500 долл. за тыс. куб. м. Порошенко подчеркнул, что эти убытки будут компенсированы поставщиком газа - российским «Газпромом».

После того, как «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл., российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 млрд куб. м газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом (1 марта) резко отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня 50,9 кг на кв. см.

В «Нафтогазе» заявили, что такие действия «Газпрома» являются невыполнением решения суда, и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС Украины. Для его преодоления Кабинет министров 2 марта ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, после чего «Нафтогаз» в срочном порядке купил у польской компании PGNiG 60 млн куб. м топлива.

«Газпром» заявил о расторжении всех контрактов с Украиной


По словам Порошенко, благодаря действиям «Нафтогаза» и Кабмина Украина уверенно пройдет этот период без каких-либо чрезвычайных ситуаций. Также президент заявил, что «Газпром» заплатит «все до копейки», согласно решению Стокгольмского арбитража.

По состоянию на утро 3 марта, отметил президент, ситуация полностью стабилизировалась.

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