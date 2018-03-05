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Минсоцполитики предлагает увеличить роль стажа в начислении пенсий

Минсоцполитики предлагает увеличить роль стажа в начислении пенсий
Министерство социальной политики готовит законопроект об увеличении роли стажа в размере пенсий.
По словам министра Андрея Ревы, есть категория пенсионеров, которые имеют большой стаж работы, но надбавки к пенсии в октябре 2017 у них получились невысокими, поскольку второе необходимое условие для адекватного размера осовременивания - получаемая за свою работу зарплата - оказалась небольшой.

"Для этой категории пенсионеров мы продумываем механизм, как сделать так, чтобы роль стажа была больше, чем роль заработной платы", - приводятся слова Ревы на сайте Минсоцполитики.

Кроме того, готовятся изменения в отношении тех пенсионеров, кто работал, будучи на пенсии, а потом уволился, и размер выплат получился меньше ожидаемого.

"Так складывается тогда, когда заработная плата была меньше, чем до выхода на пенсию. То есть стаж досчитали, а коэффициент упал. По словам министра, сейчас также готовятся законодательные изменения, по которым стаж будет доначисляться автоматически, а коэффициент заработка будет устанавливаться по желанию пенсионера", - говорится в сообщении.

Напомним, что в рамках пенсионной реформы в Украине повысили пенсии для 10,2 млн пенсионеров, или для 90% от их общего количества. После перерасчетов средний размер пенсий увеличился на 561,18 гривны до 2 447,95 гривны, однако для 40% пенсионеров повышение пенсий составило меньше 200 гривен.

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