Харьковские военкоматы начали готовиться к весеннему призыву 5 марта 2018 г. источник 0 0

В Харьковской области сегодня, 5 марта, начата подготовка к призывной кампании "Весна-2018".

Как сообщили в Харьковском облвоенкомате, в рамках кампании в армию заберут 1 тыс. 400 юношей. В марте в райвоенкоматы вызовут десятки тысяч ребят в возрасте от 20 до 27 лет, чтобы отобрать лучших и отправить в армию.



Как отметил военный комиссар Харьковского областного военкомата Юрий Калгушкин, Харьковская область традиционно отправит в армию наибольшее количество новобранцев-срочников в сравнении с другими регионами.



"Тесное взаимодействие с местными органами самоуправления и большое количество военно-патриотических организаций, позволяет быть уверенными, что призыв пройдет успешно и организованно", - отметил Калгушкин.



По его словам, особенность этого призыва в том, что вдвое увеличено количество призывников в сравнении с последней призывной кампанией, возобновлен призыв солдат-срочников в Государственную пограничную службу Украины.



Напомним, в прошлом году в области в апреле-мае на срочную службу направили 1 тыс. 200 юношей, а осенью - 700.