Общество

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Харьковские военкоматы начали готовиться к весеннему призыву

Харьковские военкоматы начали готовиться к весеннему призыву
В Харьковской области сегодня, 5 марта, начата подготовка к призывной кампании "Весна-2018".
Как сообщили в Харьковском облвоенкомате, в рамках кампании в армию заберут 1 тыс. 400 юношей. В марте в райвоенкоматы вызовут десятки тысяч ребят в возрасте от 20 до 27 лет, чтобы отобрать лучших и отправить в армию.

Как отметил военный комиссар Харьковского областного военкомата Юрий Калгушкин, Харьковская область традиционно отправит в армию наибольшее количество новобранцев-срочников в сравнении с другими регионами.

"Тесное взаимодействие с местными органами самоуправления и большое количество военно-патриотических организаций, позволяет быть уверенными, что призыв пройдет успешно и организованно", - отметил Калгушкин.

По его словам, особенность этого призыва в том, что вдвое увеличено количество призывников в сравнении с последней призывной кампанией, возобновлен призыв солдат-срочников в Государственную пограничную службу Украины.

Напомним, в прошлом году в области в апреле-мае на срочную службу направили 1 тыс. 200 юношей, а осенью - 700.

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