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Элина Свитолина сохранила четвертое место мирового рейтинга

Элина Свитолина сохранила четвертое место мирового рейтинга
В обновленной версии чемпионской гонки WTA от 5 марта украинка Элина Свитолина осталась на четвертой строчке.
Также Элина удержала и четвертую позицию мирового рейтинга.

Другая представительница Украины - Леся Цуренко благодаря триумфу на турнире в Акапулько приблизилась к топ-10. В ее активе 541 очко и 14 место классификации.

Кроме того, Леся защитила свои рейтинговые очки, сохранив свое место в топ-40 мирового рейтинга.

Чемпионская гонка WTA:

1 (1). Каролина Возняцки (Дания) - 2630;

2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 1930;

3 (3). Анжелика Кербер (Германия) - 1625;

4 (6). Элина Свитолина (Украина) - 1475;

5 (4). Петра Квитова (Чехия) - 1435;

6 (5). Элис Мертенс (Бельгия) - 1 121;

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 941;

8 (9). Каролина Плишкова (Чехия) - 820;

9 (8). Юлия Гергес (Германия) - 725;

10 (10). Михаэла Бузернеску (Румыния) - 589;

...

14. Леся Цуренко (Украина) - 541.

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