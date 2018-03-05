Элина Свитолина сохранила четвертое место мирового рейтинга 5 марта 2018 г. источник 0 0

В обновленной версии чемпионской гонки WTA от 5 марта украинка Элина Свитолина осталась на четвертой строчке.

Также Элина удержала и четвертую позицию мирового рейтинга.



Другая представительница Украины - Леся Цуренко благодаря триумфу на турнире в Акапулько приблизилась к топ-10. В ее активе 541 очко и 14 место классификации.



Кроме того, Леся защитила свои рейтинговые очки, сохранив свое место в топ-40 мирового рейтинга.



Чемпионская гонка WTA:



1 (1). Каролина Возняцки (Дания) - 2630;



2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 1930;



3 (3). Анжелика Кербер (Германия) - 1625;



4 (6). Элина Свитолина (Украина) - 1475;



5 (4). Петра Квитова (Чехия) - 1435;



6 (5). Элис Мертенс (Бельгия) - 1 121;



7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 941;



8 (9). Каролина Плишкова (Чехия) - 820;



9 (8). Юлия Гергес (Германия) - 725;



10 (10). Михаэла Бузернеску (Румыния) - 589;



...



14. Леся Цуренко (Украина) - 541.