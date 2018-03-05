Элина Свитолина сохранила четвертое место мирового рейтинга
5 марта 2018 г.
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В обновленной версии чемпионской гонки WTA от 5 марта украинка Элина Свитолина осталась на четвертой строчке.
Также Элина удержала и четвертую позицию мирового рейтинга.
Другая представительница Украины - Леся Цуренко благодаря триумфу на турнире в Акапулько приблизилась к топ-10. В ее активе 541 очко и 14 место классификации.
Кроме того, Леся защитила свои рейтинговые очки, сохранив свое место в топ-40 мирового рейтинга.
Чемпионская гонка WTA:
1 (1). Каролина Возняцки (Дания) - 2630;
2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 1930;
3 (3). Анжелика Кербер (Германия) - 1625;
4 (6). Элина Свитолина (Украина) - 1475;
5 (4). Петра Квитова (Чехия) - 1435;
6 (5). Элис Мертенс (Бельгия) - 1 121;
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 941;
8 (9). Каролина Плишкова (Чехия) - 820;
9 (8). Юлия Гергес (Германия) - 725;
10 (10). Михаэла Бузернеску (Румыния) - 589;
...
14. Леся Цуренко (Украина) - 541.