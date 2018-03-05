Экономика

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Украина ищет активы «Газпрома» в Европе

Украина ищет активы «Газпрома» в Европе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поручил послам в европейских странах искать активы "Газпрома" в рамках подготовки к взысканию долга российской компании перед "Нафтогазом".
"Если Россия не будет исполнять, пойдем в суды - пойдем в Нью-Йорк, пойдем в Лондон, пойдем во все страны. Я уже дал нашим послам поручения смотреть на активы "Газпрома" по всей Европе. Они там аккуратно все считают", - сказал Климкин.

Напомним, после того, как «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл., российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 млрд куб. м газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом (1 марта) резко отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня 50,9 кг на кв. см.

«Газпром» заявил о расторжении всех контрактов с Украиной


В «Нафтогазе» заявили, что такие действия «Газпрома» являются невыполнением решения суда, и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС Украины. Для его преодоления Кабинет министров 2 марта ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, после чего «Нафтогаз» в срочном порядке купил у польской компании PGNiG 60 млн куб. м топлива.

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