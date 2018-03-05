Украина ищет активы «Газпрома» в Европе 5 марта 2018 г. источник 0 0

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поручил послам в европейских странах искать активы "Газпрома" в рамках подготовки к взысканию долга российской компании перед "Нафтогазом".