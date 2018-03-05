Минобразования вводит прием в школы по прописке

Об этом говорится проекте порядка, который вынесен на общественное обсуждение.
Для подтверждения права ребенка, который проживает на территории обслуживания школы, один из родителей должен предоставить один из таких документов: паспорт (временное свидетельство гражданина, вид на постоянное жительство, вид на временное жительство), в котором указаны ведомости о месте проживания; справку о регистрации места проживания лица из Единого демографического реестра; выписку из Единого демографического реестра о регистрации места проживания; копию документа о праве на проживания ребенка (право собственности или пользования жильем).
Если право на первоочередное зачисление не подтверждено, дети могут рассчитывать на место в школе только при наличии свободных мест.
Отмечается, что администрация школ и местные органы власти будут обязаны принять исчерпывающие меры для зачисления всех детей с территории обслуживания, а именно: открытие дополнительных классов, в том числе инклюзивных или специальных, или изменение организации образовательного процесса, в том числе введение сменности в обучении.
Такой принцип будет действовать уже с 2018 года.
Изменение порядка призвано искоренить практику проведения конкурсов для первоклассников. "Понятие "конкурс в первый класс", которое уже много лет вызывает нарекания со стороны родительской общественности, уходит в прошлое", - заявили по этому поводу в Минобразования.