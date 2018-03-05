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Суд повторно арестовал имущество сына Арсена Авакова

Суд повторно арестовал имущество сына Арсена Авакова
Соломенский суд Киева возобновил арест на имущество сына министра внутренних дел Украины Александра Авакова.
Арест наложили на квартиру и три паркоместа Авакова в Киеве по адресу ул. Протасов Яр, 8 и еще одну квартиру в Харькове на ул. Мироносицкой, 22, сообщает портал "Слово и дело" со ссылкой на решение суда, которое было принято еще в феврале.

Напомним, в начале ноября 2017 года сына главы МВД Александра Авакова задержали представители НАБУ. Его подозревали в поставках рюкзаков для полиции по завышенным ценам. Впоследствии суд отпустил его под личное обязательство отца-министра Арсена Авакова с требованием сдать все паспорта в Государственную миграционную службу. На мужчину надели электронный браслет. А позже сняли арест с имущества в Киеве и Харькове, который был наложен после ряда обысков.

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