Суд повторно арестовал имущество сына Арсена Авакова 5 марта 2018 г. источник 0 0

Соломенский суд Киева возобновил арест на имущество сына министра внутренних дел Украины Александра Авакова.

Арест наложили на квартиру и три паркоместа Авакова в Киеве по адресу ул. Протасов Яр, 8 и еще одну квартиру в Харькове на ул. Мироносицкой, 22, сообщает портал "Слово и дело" со ссылкой на решение суда, которое было принято еще в феврале.



Напомним, в начале ноября 2017 года сына главы МВД Александра Авакова задержали представители НАБУ. Его подозревали в поставках рюкзаков для полиции по завышенным ценам. Впоследствии суд отпустил его под личное обязательство отца-министра Арсена Авакова с требованием сдать все паспорта в Государственную миграционную службу. На мужчину надели электронный браслет. А позже сняли арест с имущества в Киеве и Харькове, который был наложен после ряда обысков.