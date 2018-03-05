Гости ВХ

  • 113
    •  / 

Льготы для многодетных семей из года в год сокращаются

фото: Валерий Кручина

Льготы для многодетных семей из года в год сокращаются
Льготы для многодетных семей из года в год сокращаются Гость редакции «Вечернего Харькова» — кандидат педагогических наук, доцент, практический психолог, президент ОО «Ассоциация многодетных семей «АММА» Юлия Ибрагим.

Поколение 1990-х не способно строить семьи


— Юлия Сергеевна, здравствуйте. Меня зовут Анастасия. Одним из основных призваний женщины во все времена было материнство. В вашей организации есть матери-героини?

— Конечно есть. Наша организация была создана в 1990-х годах – после распада Советского Союза. Общество оказалось перед большим вызовом – воспитывать детей, когда нет работы, нет заработной платы, введены купоны и т. д. Проблемы, с которыми столкнулось большинство семей, привели к тому, что они стали объединяться и что-то делать вместе для того, чтобы выживать. Это был период всплеска появления общественных организаций. Тогда объединялись семьи, в который было пять и более детей. Многие из них впоследствии получили статус матери-героини. На данный момент в нашей организации 18 матерей-героинь и девять женщин готовятся получить это звание.

— А как ваши мамы поддерживают и помогают друг другу?

— Приведу пример. Как-то в одной из больших семей заболела мать, у отца были определенные сложности, и семья на зиму оставалась без средств к существованию. Но был у них огород. И мамы из нашей организации засадили участок, помогли вырастить и собрать урожай и сделать так, чтобы семья имела поддержку и могла нормально пережить сложные времена.

Много примеров по взаимопомощи в решении различных вопросов – от бытовых (помощь с одеждой и обувью, продуктами) до обмена услугами (стрижка, ремонт одежды, репетиторство, услуги няни, обучение).

У нас достаточно много семей, в которых воспитываются по семь, по восемь детей. И они не только достойно воспитывают своих ребятишек, но и показывают обществу, что это очень хорошо – быть многодетной семьей. Я много лет изучаю вопросы многодетных семей и пришла к выводу: чем больше детей, тем лучше семья организована. Сначала у меня это вызывало удивление: как мама может справляться, когда их семь-восемь, причем довольно часто одни мальчишки. Но, наверное, женщине природой дано адаптироваться и справляться с такой ситуацией. Происходит естественное приучение семьи к определенной самоорганизации, когда один помогает другому. Старшие поддерживают младших. Младшие очень рано подключаются к помощи старшим. И это очень важные качества, в которых нуждается общество. Раньше украинские семьи были большими. Именно поэтому у нас , наверное, такая крепкая нация.
Однако, к сожалению, в последнее время мы наблюдаем уменьшение количества многодетных семей. Это недобрый звоночек, потому что государство, заинтересованное в развитии, должно думать о своем будущем, а будущее – в людях…

—  Чем это можно объяснить?

— Тут много факторов. И мировые тенденции, которые во многом влияют на девушек и парней, – они уже по иному воспринимают семью. К тому же сейчас время создавать семьи поколению, которое выросло в 1990-х годах. А тогда все родители вынуждены были работать, дети оставались либо с бабушками, либо на улице. И это привело к тому, что и здоровье подорвано, и нет того примера семейных ценностей, традиций, которые нашли бы продолжение. А если нет примера, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что юноши и девушки не могут нормально создавать семью, находить общий язык друг с другом, строить и беречь отношения.
Ну и, конечно же, экономическая ситуация в стране, к сожалению, не улучшается. Люди понимают, что не могут прокормить, организовать обучение и воспитание своих детей на надлежащем уровне, поэтому стараются остановиться на одном-двух. Ведь иметь много детей – большая ответственность в наше время…

Государство не поощряет успешные семьи


 — Юлия Сергеевна, добрый день. Меня зовут Мария Григорьевна. Скажите, как государство помогает многодетным семьям?
 
— Государственная помощь для многодетных семей довольно незначительная и заключается в предоставлении ряда льгот: на коммунальные услуги, проезд, оздоровление детей. К сожалению, государство помогает только в тех случаях, когда семья имеет серьезные финансовые сложности. Иногда это приводит к злоупотреблениям. В обществе стимулируется позиция быть нуждающимся и не стремиться к повышению своего благополучия собственными руками. Финансовую поддержку получают матери-одиночки, малообеспеченные семьи. Это важно, но проблема в том, что это происходит годами, и семьи признаются, что не работать, не регистрировать отца ребенка выгодно, так как это дает право на пособия и льготы. А для развития здорового общества важно также стимулировать поддержку семей, которые пытаются дать достойное воспитание своим детям, нужна система поощрений и привилегий для таких семей, налоговые льготы и другие механизмы.

— А какие-то льготы для многодетных семей предусмотрены?

— Льготы для многодетных семей есть, но из года в год они сокращаются. Так, например, сократилась льгота на коммунальные услуги. Если раньше семья, имеющая троих и более детей, вне зависимости от дохода, платила за коммунальные услуги 50% стоимости, то теперь на это имеет право лишь семья, имеющая определенный доход, который не превышает определенные нормы. В этом году это 2450 грн на одного члена семьи. С учетом того, что эта норма насчитывается с начисленной зарплаты родителей, а не полученной на руки, то выходит, что очень незначительное число многодетных семей, имеющих официальное трудоустройство и невысокую зарплату, могут ею воспользоваться.

Не все однозначно и с льготами на проезд для многодетных семей. Есть местные льготы, а есть государственные. Так, начиная с 2010 года родители многодетных семей имеют местную льготу — право бесплатного проезда в метро, трамвае, троллейбусе. С введением электронного билета город ограничил количество льготных поездок до 50 подземным транспортом и 50 — наземным.

Для детей из многодетных семей есть государственная льгота, закрепленная в Законе Украины «Об охране детства», — бесплатный проезд без ограничений на всех видах транспорта, кроме такси. Однако с введением электронного билета этим детям ограничивают количество поездок опять-таки до 50 наземным и 50 подземным транспортом. Кроме того, город совершенно обоснованно, пользуясь уставом территориальной громады, предоставляет возможность бесплатного проезда только тем, кто зарегистрирован в Харькове, что ограничивает возможность пользоваться льготой детям из области. То есть существует определенная коллизия: государство гарантирует, а реализация на местах упирается в документы местных громад. Мы пытаемся найти ответ, консультируемся с разными органами. Этот вопрос стоит очень остро, поскольку касается не только детей из многодетных семей, но и детей с инвалидностью, детей-сирот, участников АТО.

Кроме того, Харьков предоставляет местную льготу для матерей-героинь: 20% на оплату ЖКУ и бесплатный проезд в электротранспорте, кроме метро.

Как самореализоваться без отрыва от семьи?


— Добрый день. Меня зовут Нина. Юлия Сергеевна, в современном обществе женщина должна быть не только хранительницей очага, но и самодостаточной личностью. Есть ли сегодня у женщин, имеющих семью, детей, возможность для развития и самореализации?

— Сейчас наше общество бросает очень много вызовов женщине. Одни говорят: нужно женщину в политику, и все политические партии стараются придерживаться установленных гендерных квот. Другие говорят – женщину в бизнес… И порой в этом плане случаются перекосы, потому что ничего не должно происходить принудительно. Каждая женщина сама имеет право выбирать, чего она хочет достичь, как она хочет себя реализовать — добиться политической карьеры, успехов в предпринимательской деятельности, или в научной сфере, либо же она хочет преуспеть как мать, женщина, жена и т.д.

Несколько лет назад мы реализовали очень хороший проект — фотовыставку «Мама XXI века». Собрали 88 многодетных семей Харькова, которые предстали перед профессиональными фотографами и через фото показали красоту реализовавшей себя женщины-матери и ее детей. Папу оставили за кадром как человека, который оберегает семью. Но по глазам женщины можно было понять — есть ли за ней надежный тыл, который ее защищает и поддерживает. Все участницы проекта были успешны и реализованы в разных сферах – кто-то в спорте, кто-то в науке, кто-то в бизнесе. Ведь мама XXI века - это женщина, способная не только быть хранительницей домашнего очага, воспитывать детей, но и личность, имеющая широкий кругозор, свои интересы и реализовавшая себя в профессиональном плане.

— Правда ли, что в вашей организации есть различные проекты, тренинги, курсы, с помощью которых мама может себя реализовать, не забывая о детях?

— У нас это системная работа, направленная на то, чтобы научить женщину понимать, кто она есть на самом деле, и найти путь для самосовершенствования. В прошлом году мы запустили интересный проект, который продолжается и сейчас : «Современная мама – новые возможности». С помощью профессиональных психологов предоставляем помощь женщинам в виде тренингов личностного роста, где они могут открыть свое назначение, выбрать новое направление в профессии либо найти новые интересы, хобби. В частности, в этом году продолжается обучение женщин английскому языку.

— Юлия Сергеевна, здравствуйте. Расскажите о проекте по социальному предпринимательству и самореализации женщин, которые находятся в декрете либо занимаются воспитанием детей. Это Анастасия звонит.

— Женщина, которая уже имеет любимую работу, достигла в ней хоть небольших, но успехов, часто боится того, что, отправившись в декрет, она потеряет возможность занимать свою должность в дальнейшем, не сможет подняться по карьерным ступенькам, которые себе запланировала и по которым понемногу начала подниматься… И очень тяжело в такой ситуации ей решиться на рождение ребенка. Три года она находится в декретном отпуске, занимается ребенком, но при этом теряет профессиональные навыки, это естественно. И очень важно найти себя после выхода на работу.

Поэтому мы в сотрудничестве с другими партнерскими организациями помогаем женщинам переучиться, переквалифицироваться, найти себя. Они проходят обучение, участвуют в тренингах, находят другие профессии или расширяют знания в привычных областях.

Куда подевались настоящие мужчины?


— Добрый день. Меня Виктория зовут. Юлия Сергеевна, а вы тоже многодетная мама?

— Да, у меня трое деток.

— Поделитесь опытом, как вам удается совмещать семью, работу и общественную деятельность…

—  Я иногда шучу, что это благодаря моей кандидатской диссертации, которая была посвящена культуре умственного труда. Это как раз связано с тем, как организовать свою жизнь так, чтобы успевать делать все, что нравится. Я занимаюсь научной и общественной деятельностью, преподаю в вузе, занимаюсь саморазвитием. И при этом все, что делаю, тесно переплетается с моей семьей. Я ощущаю поддержку – мужа, родителей, детей, которые тоже с удовольствием включаются в любые активности, которые мама придумывает для других семей.

— По вашему мнению, так ли уж нужны женщине независимость и самодостаточность?

— Конечно, нужны, но в определенных комфортных для нее дозах. Поскольку часто эти популярные в последнее время понятия приводят к одиночеству и отсутствию потребности во второй половинке. Если говорить о построении крепких семейных отношений, то для женщины и мужчины важно развитие взаимозависимости, которая помогает поддерживать друг друга и взаимозаменять при необходимости. Так часто происходит именно в больших семьях.

Однако не стоит забывать и о влиянии социума на статус и самоощущение женщины, особенно многодетной мамы. Меня очень беспокоит, когда мамы говорят: разве я виновата, что многодетная. Чувство вины за то, что она имеет много детей, а общество не принимает ее как адекватного человека, – это ненормально. И в этом вопросе нужно, конечно, работать с обществом и с такой мамой. Поэтому в нашей организации очень много мероприятий, которые показывают женщину в разных ролях.

— По вашему опыту, готовы ли современные мужчины создавать семьи с такими вот независимыми женщинами или им подавай исключительно хорошую мать, примерную жену и хозяйку?

— Мужчины тоже разные. Одному нужно, чтобы она добивалась всего сама, другому – чтобы была исключительно хранительницей очага. И тут нужно найти определенный баланс, чтобы мужчине и женщине было комфортно в своих ролях.

Сейчас мальчики зачастую воспитываютя в неполных семьях — мамой и бабушкой. Учитель в школе — женщина. Доктор — женщина. И он не имеет примеров мужского поведения. Да еще и стереотипы сейчас навязывают, что мужчина не должен показывать свои мужские качества, не должен проявлять заботу о женщине. И это очень плохо. Если мы полностью сломаем определенные идеалы мужской ответственности, мужского поведения – что получим? Непонятно каких мужчин, которые не имеют ни воли, ни ответственности, не могут и не хотят содержать семьи, да и вообще жить семьей. И очень приятно, что есть достаточно много мужчин, которые понимают свою ответственность за то, какое поколение детей вырастет. Какими они станут мужчинами, какие семьи создадут, как себя реализуют в обществе. Ведь мужчина тоже должен самореализоваться.

Мужчина и женщина должны найти баланс. Самодостаточный мужчина должен научиться общаться с самодостаточной женщиной. А это непросто. Этому нужно учить и в школе, и в семье. А у нас сейчас пока не уделяется этому внимание — поднимается статус женщины и приуменьшается статус мужчины.
Личное дело
Юлия Сергеевна Ибрагим родилась 2 сентября 1981 года в Харькове. В 2000 году окончила Харьковский педагогический колледж, семь лет работала учителем английского языка в ХЗОШ №164. В 2004 году окончила ХНПУ им. Г.С. Сковороды, получила квалификацию практического психолога. В 2007 году поступила в аспирантуру ХНПУ им. Г.С. Сковороды и в 2010 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Формирование культуры умственного труда студентов». С 2010 года по сегодняшний день – доцент в КУ «Харьковская гуманитарно-педагогическая академия» Харьковского областного совета. С 2010 года -- руководитель общественной организации «Ассоциация многодетных семей «АММА». Занимается научной деятельностью, работает над докторской диссертацией.
Замужем, воспитывает троих детей. Любит творчество, познавать новое, вести активный образ жизни, путешествовать, помогать людям.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей5 марта

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6832 грн
100 USD 2653.59 грн
100 EUR 3267.1 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи