Льготы для многодетных семей из года в год сокращаются

Поколение 1990-х не способно строить семьи

Государство не поощряет успешные семьи

Как самореализоваться без отрыва от семьи?

Куда подевались настоящие мужчины?

Личное дело

Юлия Сергеевна Ибрагим родилась 2 сентября 1981 года в Харькове. В 2000 году окончила Харьковский педагогический колледж, семь лет работала учителем английского языка в ХЗОШ №164. В 2004 году окончила ХНПУ им. Г.С. Сковороды, получила квалификацию практического психолога. В 2007 году поступила в аспирантуру ХНПУ им. Г.С. Сковороды и в 2010 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Формирование культуры умственного труда студентов». С 2010 года по сегодняшний день – доцент в КУ «Харьковская гуманитарно-педагогическая академия» Харьковского областного совета. С 2010 года -- руководитель общественной организации «Ассоциация многодетных семей «АММА». Занимается научной деятельностью, работает над докторской диссертацией.

Замужем, воспитывает троих детей. Любит творчество, познавать новое, вести активный образ жизни, путешествовать, помогать людям. родилась 2 сентября 1981 года в Харькове. В 2000 году окончила Харьковский педагогический колледж, семь лет работала учителем английского языка в ХЗОШ №164. В 2004 году окончила ХНПУ им. Г.С. Сковороды, получила квалификацию практического психолога. В 2007 году поступила в аспирантуру ХНПУ им. Г.С. Сковороды и в 2010 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Формирование культуры умственного труда студентов». С 2010 года по сегодняшний день – доцент в КУ «Харьковская гуманитарно-педагогическая академия» Харьковского областного совета. С 2010 года -- руководитель общественной организации «Ассоциация многодетных семей «АММА». Занимается научной деятельностью, работает над докторской диссертацией.Замужем, воспитывает троих детей. Любит творчество, познавать новое, вести активный образ жизни, путешествовать, помогать людям.

— Юлия Сергеевна, здравствуйте. Меня зовут Анастасия. Одним из основных призваний женщины во все времена было материнство. В вашей организации есть матери-героини?— Конечно есть. Наша организация была создана в 1990-х годах – после распада Советского Союза. Общество оказалось перед большим вызовом – воспитывать детей, когда нет работы, нет заработной платы, введены купоны и т. д. Проблемы, с которыми столкнулось большинство семей, привели к тому, что они стали объединяться и что-то делать вместе для того, чтобы выживать. Это был период всплеска появления общественных организаций. Тогда объединялись семьи, в который было пять и более детей. Многие из них впоследствии получили статус матери-героини. На данный момент в нашей организации 18 матерей-героинь и девять женщин готовятся получить это звание.— А как ваши мамы поддерживают и помогают друг другу?— Приведу пример. Как-то в одной из больших семей заболела мать, у отца были определенные сложности, и семья на зиму оставалась без средств к существованию. Но был у них огород. И мамы из нашей организации засадили участок, помогли вырастить и собрать урожай и сделать так, чтобы семья имела поддержку и могла нормально пережить сложные времена.Много примеров по взаимопомощи в решении различных вопросов – от бытовых (помощь с одеждой и обувью, продуктами) до обмена услугами (стрижка, ремонт одежды, репетиторство, услуги няни, обучение).У нас достаточно много семей, в которых воспитываются по семь, по восемь детей. И они не только достойно воспитывают своих ребятишек, но и показывают обществу, что это очень хорошо – быть многодетной семьей. Я много лет изучаю вопросы многодетных семей и пришла к выводу: чем больше детей, тем лучше семья организована. Сначала у меня это вызывало удивление: как мама может справляться, когда их семь-восемь, причем довольно часто одни мальчишки. Но, наверное, женщине природой дано адаптироваться и справляться с такой ситуацией. Происходит естественное приучение семьи к определенной самоорганизации, когда один помогает другому. Старшие поддерживают младших. Младшие очень рано подключаются к помощи старшим. И это очень важные качества, в которых нуждается общество. Раньше украинские семьи были большими. Именно поэтому у нас , наверное, такая крепкая нация.Однако, к сожалению, в последнее время мы наблюдаем уменьшение количества многодетных семей. Это недобрый звоночек, потому что государство, заинтересованное в развитии, должно думать о своем будущем, а будущее – в людях…— Чем это можно объяснить?— Тут много факторов. И мировые тенденции, которые во многом влияют на девушек и парней, – они уже по иному воспринимают семью. К тому же сейчас время создавать семьи поколению, которое выросло в 1990-х годах. А тогда все родители вынуждены были работать, дети оставались либо с бабушками, либо на улице. И это привело к тому, что и здоровье подорвано, и нет того примера семейных ценностей, традиций, которые нашли бы продолжение. А если нет примера, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что юноши и девушки не могут нормально создавать семью, находить общий язык друг с другом, строить и беречь отношения.Ну и, конечно же, экономическая ситуация в стране, к сожалению, не улучшается. Люди понимают, что не могут прокормить, организовать обучение и воспитание своих детей на надлежащем уровне, поэтому стараются остановиться на одном-двух. Ведь иметь много детей – большая ответственность в наше время…— Юлия Сергеевна, добрый день. Меня зовут Мария Григорьевна. Скажите, как государство помогает многодетным семьям?— Государственная помощь для многодетных семей довольно незначительная и заключается в предоставлении ряда льгот: на коммунальные услуги, проезд, оздоровление детей. К сожалению, государство помогает только в тех случаях, когда семья имеет серьезные финансовые сложности. Иногда это приводит к злоупотреблениям. В обществе стимулируется позиция быть нуждающимся и не стремиться к повышению своего благополучия собственными руками. Финансовую поддержку получают матери-одиночки, малообеспеченные семьи. Это важно, но проблема в том, что это происходит годами, и семьи признаются, что не работать, не регистрировать отца ребенка выгодно, так как это дает право на пособия и льготы. А для развития здорового общества важно также стимулировать поддержку семей, которые пытаются дать достойное воспитание своим детям, нужна система поощрений и привилегий для таких семей, налоговые льготы и другие механизмы.— А какие-то льготы для многодетных семей предусмотрены?— Льготы для многодетных семей есть, но из года в год они сокращаются. Так, например, сократилась льгота на коммунальные услуги. Если раньше семья, имеющая троих и более детей, вне зависимости от дохода, платила за коммунальные услуги 50% стоимости, то теперь на это имеет право лишь семья, имеющая определенный доход, который не превышает определенные нормы. В этом году это 2450 грн на одного члена семьи. С учетом того, что эта норма насчитывается с начисленной зарплаты родителей, а не полученной на руки, то выходит, что очень незначительное число многодетных семей, имеющих официальное трудоустройство и невысокую зарплату, могут ею воспользоваться.Не все однозначно и с льготами на проезд для многодетных семей. Есть местные льготы, а есть государственные. Так, начиная с 2010 года родители многодетных семей имеют местную льготу — право бесплатного проезда в метро, трамвае, троллейбусе. С введением электронного билета город ограничил количество льготных поездок до 50 подземным транспортом и 50 — наземным.Для детей из многодетных семей есть государственная льгота, закрепленная в Законе Украины «Об охране детства», — бесплатный проезд без ограничений на всех видах транспорта, кроме такси. Однако с введением электронного билета этим детям ограничивают количество поездок опять-таки до 50 наземным и 50 подземным транспортом. Кроме того, город совершенно обоснованно, пользуясь уставом территориальной громады, предоставляет возможность бесплатного проезда только тем, кто зарегистрирован в Харькове, что ограничивает возможность пользоваться льготой детям из области. То есть существует определенная коллизия: государство гарантирует, а реализация на местах упирается в документы местных громад. Мы пытаемся найти ответ, консультируемся с разными органами. Этот вопрос стоит очень остро, поскольку касается не только детей из многодетных семей, но и детей с инвалидностью, детей-сирот, участников АТО.Кроме того, Харьков предоставляет местную льготу для матерей-героинь: 20% на оплату ЖКУ и бесплатный проезд в электротранспорте, кроме метро.— Добрый день. Меня зовут Нина. Юлия Сергеевна, в современном обществе женщина должна быть не только хранительницей очага, но и самодостаточной личностью. Есть ли сегодня у женщин, имеющих семью, детей, возможность для развития и самореализации?— Сейчас наше общество бросает очень много вызовов женщине. Одни говорят: нужно женщину в политику, и все политические партии стараются придерживаться установленных гендерных квот. Другие говорят – женщину в бизнес… И порой в этом плане случаются перекосы, потому что ничего не должно происходить принудительно. Каждая женщина сама имеет право выбирать, чего она хочет достичь, как она хочет себя реализовать — добиться политической карьеры, успехов в предпринимательской деятельности, или в научной сфере, либо же она хочет преуспеть как мать, женщина, жена и т.д.Несколько лет назад мы реализовали очень хороший проект — фотовыставку «Мама XXI века». Собрали 88 многодетных семей Харькова, которые предстали перед профессиональными фотографами и через фото показали красоту реализовавшей себя женщины-матери и ее детей. Папу оставили за кадром как человека, который оберегает семью. Но по глазам женщины можно было понять — есть ли за ней надежный тыл, который ее защищает и поддерживает. Все участницы проекта были успешны и реализованы в разных сферах – кто-то в спорте, кто-то в науке, кто-то в бизнесе. Ведь мама XXI века - это женщина, способная не только быть хранительницей домашнего очага, воспитывать детей, но и личность, имеющая широкий кругозор, свои интересы и реализовавшая себя в профессиональном плане.— Правда ли, что в вашей организации есть различные проекты, тренинги, курсы, с помощью которых мама может себя реализовать, не забывая о детях?— У нас это системная работа, направленная на то, чтобы научить женщину понимать, кто она есть на самом деле, и найти путь для самосовершенствования. В прошлом году мы запустили интересный проект, который продолжается и сейчас : «Современная мама – новые возможности». С помощью профессиональных психологов предоставляем помощь женщинам в виде тренингов личностного роста, где они могут открыть свое назначение, выбрать новое направление в профессии либо найти новые интересы, хобби. В частности, в этом году продолжается обучение женщин английскому языку.— Юлия Сергеевна, здравствуйте. Расскажите о проекте по социальному предпринимательству и самореализации женщин, которые находятся в декрете либо занимаются воспитанием детей. Это Анастасия звонит.— Женщина, которая уже имеет любимую работу, достигла в ней хоть небольших, но успехов, часто боится того, что, отправившись в декрет, она потеряет возможность занимать свою должность в дальнейшем, не сможет подняться по карьерным ступенькам, которые себе запланировала и по которым понемногу начала подниматься… И очень тяжело в такой ситуации ей решиться на рождение ребенка. Три года она находится в декретном отпуске, занимается ребенком, но при этом теряет профессиональные навыки, это естественно. И очень важно найти себя после выхода на работу.Поэтому мы в сотрудничестве с другими партнерскими организациями помогаем женщинам переучиться, переквалифицироваться, найти себя. Они проходят обучение, участвуют в тренингах, находят другие профессии или расширяют знания в привычных областях.— Добрый день. Меня Виктория зовут. Юлия Сергеевна, а вы тоже многодетная мама?— Да, у меня трое деток.— Поделитесь опытом, как вам удается совмещать семью, работу и общественную деятельность…— Я иногда шучу, что это благодаря моей кандидатской диссертации, которая была посвящена культуре умственного труда. Это как раз связано с тем, как организовать свою жизнь так, чтобы успевать делать все, что нравится. Я занимаюсь научной и общественной деятельностью, преподаю в вузе, занимаюсь саморазвитием. И при этом все, что делаю, тесно переплетается с моей семьей. Я ощущаю поддержку – мужа, родителей, детей, которые тоже с удовольствием включаются в любые активности, которые мама придумывает для других семей.— По вашему мнению, так ли уж нужны женщине независимость и самодостаточность?— Конечно, нужны, но в определенных комфортных для нее дозах. Поскольку часто эти популярные в последнее время понятия приводят к одиночеству и отсутствию потребности во второй половинке. Если говорить о построении крепких семейных отношений, то для женщины и мужчины важно развитие взаимозависимости, которая помогает поддерживать друг друга и взаимозаменять при необходимости. Так часто происходит именно в больших семьях.Однако не стоит забывать и о влиянии социума на статус и самоощущение женщины, особенно многодетной мамы. Меня очень беспокоит, когда мамы говорят: разве я виновата, что многодетная. Чувство вины за то, что она имеет много детей, а общество не принимает ее как адекватного человека, – это ненормально. И в этом вопросе нужно, конечно, работать с обществом и с такой мамой. Поэтому в нашей организации очень много мероприятий, которые показывают женщину в разных ролях.— По вашему опыту, готовы ли современные мужчины создавать семьи с такими вот независимыми женщинами или им подавай исключительно хорошую мать, примерную жену и хозяйку?— Мужчины тоже разные. Одному нужно, чтобы она добивалась всего сама, другому – чтобы была исключительно хранительницей очага. И тут нужно найти определенный баланс, чтобы мужчине и женщине было комфортно в своих ролях.Сейчас мальчики зачастую воспитываютя в неполных семьях — мамой и бабушкой. Учитель в школе — женщина. Доктор — женщина. И он не имеет примеров мужского поведения. Да еще и стереотипы сейчас навязывают, что мужчина не должен показывать свои мужские качества, не должен проявлять заботу о женщине. И это очень плохо. Если мы полностью сломаем определенные идеалы мужской ответственности, мужского поведения – что получим? Непонятно каких мужчин, которые не имеют ни воли, ни ответственности, не могут и не хотят содержать семьи, да и вообще жить семьей. И очень приятно, что есть достаточно много мужчин, которые понимают свою ответственность за то, какое поколение детей вырастет. Какими они станут мужчинами, какие семьи создадут, как себя реализуют в обществе. Ведь мужчина тоже должен самореализоваться.Мужчина и женщина должны найти баланс. Самодостаточный мужчина должен научиться общаться с самодостаточной женщиной. А это непросто. Этому нужно учить и в школе, и в семье. А у нас сейчас пока не уделяется этому внимание — поднимается статус женщины и приуменьшается статус мужчины.