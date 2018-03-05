В Харькове проводят облавы на незаконных мигрантов 5 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове проходят мероприятия по выявлению иностранцев, нарушающих правила пребывания в Украине.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, полицейские Киевского отдела полиции установили двух мужчин, проживавших и работавших в городе без необходимых документов. Сейчас они переданы сотрудникам миграционной службы.



Граждане были задержаны в рамках операции «Мигрант». Полицейские провели рейд на территории одного из рынков города.



В результате проверки обнаружены двое граждан Вьетнама 59 и 26 лет. В отношении мужчин составлены административные протоколы по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса об административных правонарушениях.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 510 до 850 грн.