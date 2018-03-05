Харьковчан ждут решающие кубковые баталии 5 марта 2018 г. Борислав Грешилов 0 0

На минувшей неделе харьковский баскетбольный клуб «Политехник» провел два очередных домашних матча в рамках чемпионата Украины в мужской Суперлиге и в обоих потерпел поражение.

В минувшую пятницу подопечные Тимура Арабаджи принимали на площадке спорткомплекса «Локомотив» столичный «Будiвельник». После первой четверти лидировали гости – 11:25, но к большому перерыву харьковчане немного сократили отставание – 29:39.



Третья четверть прошла под диктовку политехников, и по истечении получаса игры гости вели с преимуществом всего в пять очков – 49:54. Увы, дожать именитого соперника харьковчанам так и не удалось, и они уступили – 65:70. Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Политехника» Бо Джейк Барнс, который принес команде 16 очков. У киевлян его соотечественник и коллега Генри Ллойд Дугат набрал 13 очков.



В воскресенье в спорткомплексе НТУ «ХПИ» харьковчане играли с «Черкаськими мавпами». В равном ключе проходил первый период и завершился минимальным преимуществом гостей – 20:21. А вот во второй четверти гости перехватили инициативу и к большому перерыву оторвались на 20 «пунктов» – 37:57. К исходу третьего периода разрыв вырос до 25 очков – 52:77, а в заключительной десятиминутке харьковчане лишь немного сократили отставание и в итоге уступили – 75:96. И снова самыми результативными игроками в матче стали американские защитники команд: у «Черкаських мавп» – Шахид Дэвис (24 очка), у «Политехника» – Бо Джейк Барнс (21).



Набрав в 26 матчах 32 очка, «Политехник» по-прежнему занимает седьмое место. В заключительных матчах первого этапа первенства харьковчане во Дворце игровых видов спорта «Локомотив» имени Георгия Кирпы 23 марта в 18.00 сыграют с БК «Запорожье-ZOG» и 25 марта в 14.00 встретятся с МБК «Николаев».



9 и 10 марта в Харькове, во Дворце игровых видов спорта «Локомотив», пройдет «финал четырех» розыгрыша Кубка Украины среди мужских команд. В полуфинальных матчах 9 марта в 14.00 сыграют «БИПА-Одесса» и «Химик» из Южного Одесской области, а в 17.00 – днепровский «Днепр» и харьковский «Политехник». Победители этих поединков поспорят между собой за почетный трофей в финальном матче, который пройдет 10 марта и начнется в 14.00.