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Харьковчане требуют отмены подорожания проезда

Харьковчане требуют отмены подорожания проезда
Харьковчане требуют отмены подорожания проезда С начала марта пассажиры харьковских маршруток вынуждены платить за проезд больше. А с апреля грядет подорожание проезда в трамваях, троллейбусах и метро.
Как объясняют рост цен городские власти и что думают по этому поводу горожане, выяснял «Вечерний Харьков».

С 1 марта подорожал проезд в харьковских маршрутках. Тарифы повысились довольно существенно — в одних маршрутках подорожание составило 25-50 копеек, а в других – полторы гривны.

Харьковчане повышению цен на проезд, понятное дело, не рады.

— Предупреждение о том, что с 1 марта 263-я маршрутка подорожает, я увидела в салоне автобуса за несколько дней до повышения тарифа. Пришла в ужас – сразу на полторы гривны! – рассказывает харьковчанка Анастасия. — Это серьезный удар по нашему семейному бюджету, если учесть, что автобусами этого маршрута пользуюсь не только я, но и муж, и сын-студент.

— Добираюсь на работу двумя видами транспорта. Поскольку троллейбуса дождаться проблематично, до метро доезжаю, как правило, на маршрутке. Ехать две остановки, а платить теперь приходится восемь гривен вместо шести с половиной! – возмущается Анатолий. – У меня родственники живут в Голландии, так там стоимость проезда напрямую зависит от количества остановок, которые ты проехал. Так же нужно сделать и у нас. Иначе просто грабеж получается.

— Проезд подорожал, а билеты в маршрутках по-прежнему не выдают, — подметила харьковчанка Алла Сергеевна. — Ну и кому в карман идет это повышение стоимости проезда? Если попросишь билетик, на тебя как на врага народа смотрят. Состояние маршруток ужасное. В салоне грязь, холодина страшная. Спрашиваю водителя: «Почему не топите?». «Экономим», — говорит. Но так же тоже нельзя: тарифы растут, а безопасность и комфорт пассажиров только падают.

Хотя некоторые харьковчане даже стараются как-то оправдать подорожание проезда.

— Ну а что вы хотите? Все дорожает: топливо, запчасти. Этого и стоило ожидать, — философски настроен харьковчанин Сергей.

В горсовете подорожание проезда в маршрутках объясняют подорожанием топлива, запчастей, а также нехваткой водителей.

По словам директора Департамента инфраструктуры горсовета Сергея Дульфана, расчеты фирм-перевозчиков согласованы с горсоветом.

— Перевозчики на заседании своей ассоциации рассмотрели этот вопрос, после чего было проведено совещание в профсоюзах – и они совместно приняли решение обратиться в городской совет с предложением пересмотреть тарифы. В соответствии с процедурой, утвержденной государством, были поданы документы, мы с ними ознакомились и дали согласование на данное повышение, — говорит чиновник. — У нас в городе более 130 маршрутов, и каждый из них имеет свою особенность, связанную, в том числе и с протяженностью: разные затраты означают разную стоимость. Уровень повышения цены проезда – от 25 копеек до 1,5 гривны.

Следом за маршрутными автобусами планируется повышение цен на одну гривну в городском электротранспорте — метро, трамваях и тролллейбусах. Уже поданы документы на рассмотрение харьковского исполкома городского совета.

— Есть несколько закономерных причин изменения тарифа, в том числе повышение цен на запчасти, топливо, электроэнергию, рост минимальной зарплаты и дефицит водителей. Если ранее предприятия пассажирского электротранспорта платили по льготному тарифу — как для населения, то сейчас они платят по тарифу – как для промышленных предприятий, то есть у нас у всех выравнивается тариф, поэтому стоимость электроэнергии в общую стоимость проезда выросла практически в два раза, — говорит Сергей Дульфан.

Вопрос об увеличении тарифов в метро, троллейбусах и трамваях вынесут на исполком горсовета 28 марта. В проекте решения говорится, что повышение тарифов на гривну позволит привести их в соответствие с экономически обоснованными, учитывая рост стоимости энергоносителей, материальных ресурсов, затрат на оплату труда. Стоимость проезда в метро планируют поднять до пяти гривен, а в троллейбусах и трамваях – до четырех.

— Если после маршруток подорожает еще и метро – для меня это катастрофа, — признается харьковчанка Любовь. – За проезд в одну сторону придется отдать тринадцать гривен: восемь гривен маршрутка, пять – метро. А на работу и с работы – 26 гривен! Если умножить на 20 рабочих дней, в месяц выходит 520 гривен! И это – если больше никуда не заезжать и в выходные сидеть дома. Может, для тех, кому подняли зарплату, это и  несущественно. А лично мне никто ее не поднимал, поэтому ездить на работу более чем за полтысячи в месяц — для меня очень накладно.

К слову, в прошлый раз тарифы в электротранспорте повышали в марте прошлого года.
Между тем харьковчане просят городского голову отменить подорожание проезда в общественном транспорте. На сайте горсовета появились две соответствующие петиции.
Так, в петиции № 3236, опубликованной 2 марта, «Об отмене повышения цен на проезд в городском электротранспорте» Алексей Кондратьев просит отменить повышение цен на проезд в городском электротранспорте. По состоянию на утро 5 марта за нее проголосовали порядка тысячи человек.

Автор петиции №3240 «Отменить повышение стоимости в маршрутках» Владимир Хижняк считает, что в решении повысить тарифы на проезд в автобусах прослеживается сговор среди автоперевозчиков. «Для маршрутов с малым километражем – поднятие стоимости проезда сопоставим с маршрутами, которые курсируют через весь город», – пишет он.
По состоянию на 5 марта петицию поддержали порядка 300 человек. Чтобы петицию принял к рассмотрению городской голова — она должна набрать не менее 5000 голосов.

Напомним, в январе текущего года Сергей Дульфан сообщил, что уже в следующем месяце в подземке начнут устанавливать терминалы для e-ticket. По его словам, в вестибюлях должны были установить 49 аппаратов для приобретения и пополнения карточек, а также 25 - только для их продажи. Однако на данный момент обещание чиновника не выполнено.

Зато в одном из вестибюлей метро на Салтовской линии, а также на участке Холодногорско-Заводской – от станции «Холодная гора» до станции «Проспект Гагарина» – терминалы по продаже одноразовых билетов уже принимают десятигривенные купюры. На одну банкноту можно купить два билета и получить две гривны сдачи. Как сообщили в пресс-службе горсовета, работы по расширению функционала терминалов будут продолжены и на остальных станциях.

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